À espera de Pikachu, Fortaleza aposta em proposta de renovação e apelo do torcedor

Em respeito à bela história escrita com a camisa do Fortaleza, a diretoria tricolor está aguardando a resposta de Yago Pikachu sobre a permanência no Tricolor do Pici. O Leão recebeu proposta de um time japonês pelo jogador com intenção de pagamento de multa rescisória de mais de R$ 5 milhões. A decisão está com o atleta.

Até a publicação desta coluna, não houve nenhum retorno do ala e provavelmente a resposta só acontecerá após a disputa das oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza encara o Estudiantes (ARG), quinta-feira (7), às 21h30, em Buenos Aires.

Não há um clima ruim contra Pikachu. Até mesmo os torcedores estão realistas quanto às possibilidades. É uma oferta internacional (dólar x real) para um jogador no último quarto de carreira.

O Leão também colocou suas cartas na mesa. Renovação com valorização salarial, mas a aposta mais importante pode vir das arquibancadas.

Torcedores iniciaram movimento para mobilizar a permanência de Pikachu. Já identificado com as cores tricolores, esse apelo ao coração pode pesar. E é uma aposta.

De toda forma, independente da resposta, Pikachu será bem compreendido. E o mais importante: representou e muito bem as cores tricolores enquanto as vestiu. Poderá construir uma história ainda positiva com elas ou sem. É esperar para ver o desfecho desta novela.