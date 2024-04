Pikachu comemora vitória histórica do Fortaleza sobre o Boca Juniors: ‘coroado com um grande jogo’

Yago Pikachu marcou dois dos quatro gols do Fortaleza na vitória por 4 a 2 sobre o Boca Juniors na noite desta quinta-feira (25) na Arena Castelão. O ala foi um dos destaques do Tricolor do Pici e comemorou o resultado histórico em entrevista pós-jogo.

“Muito feliz. Além dos gols, a vitória diante de um adversário tradicional, de um adversário direto dentro do nosso grupo. Esse era o nosso objetivo, confronto direto dentro de casa, a gente precisava vencer esse jogo para dar um passo largo em termos de classificação”, disse.

O jogo todo a nossa intensidade foi muito forte, a gente abriu o placar antes dos cinco minutos, a gente tinha que aproveitar toda a atmosfera criada pelo nosso torcedor, isso deu certo no começo. Depois a gente deu uma recuada, a equipe deles chegou ao empate, mas no segundo tempo a gente voltou com o mesmo espírito e conseguiu fazer o segundo gol rápido e depois o terceiro e o quarto. Pikachu Jogador do Fortaleza

Pikachu foi um dos atletas mais efetivos do Fortaleza dentro da partida contra o Boca Juniors. O jogador somou dois gols, dois passes decisivos, oito finalizações, sendo quatro na direção do gol, além de quatro dribles certos de cinco tentativas, segundo dados do SofaScore.

“Acredito que a gente foi muito bem desde o início do jogo. A gente foi coroado com um grande jogo e logicamente muito feliz por ter marcado mais dois gols com essa camisa. Feliz por a gente ter vencido o adversário direto dentro do nosso grupo e consequentemente feliz também pelos gols feitos”, completou o ala.