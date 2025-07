Ceará divulga parcial de ingressos com 40 mil torcedores garantidos contra o Flamengo

O Ceará divulgou nesta segunda-feira (28) mais uma parcial de ingressos para o jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão da Série A, com 40 mil torcedores já confirmados. Os setores inferior norte e premium já estão esgotados.

A venda de ingressos e check-ins começaram no sábado (26). O Vozão vem de grande vitória diante do Cruzeiro por 2x1, fora de casa pela Série A, neste domingo (27). Com a vitória diante do ex-líder da Série A, o Vozão subiu para 9º com 21 pontos. O Flamengo é o líder da Série A com 36 pontos.

Veja valores:

Torcida do Ceará

Superior Norte: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia-entrada) - Acompanhantes de sócios-torcedores têm desconto e pagam R$ 40,00 e R$ 20,00, respectivamente.

Inferior Sul: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada)

Inferior Central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)



Torcida visitante

Superior Sul: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125 (meia-entrada)