Marcelo Vilar avalia classificação do Ferroviário e confrontos com o ASA pela 2ª Fase da Série D

O Ferroviário garantiu vaga na 2ª Fase do Campeonato Brasileiro da Série D ao empatar com o Central de Caruaru no PV em 0x0 pela última rodada da fase de grupos.

Com a vaga garantida, o Ferrão enfrentará o ASA de Arapiraca/AL, em dois jogos, com datas ainda não divulgadas pela CBF. Como foi 4º colocado do A3, o Ferroviário fará o primeiro jogo em casa, e decidirá fora, já que o ASA foi líder do Grupo A4.

O técnico Marcelo Vilar, avaliou os confrontos com o time alagoano.

Serão dois jogos difíceis. O ASA é um time experiente, cascudo, mas temos nossas armas e condições de conseguir a classificação. Serão dois jogos dificeis, aqui e lá. Não será fácil para ninguém, nem aqui, nem lá. São duas decisões e se decide no detalhe". Marcelo Vilar Técnico do Ferroviário

Classificação no limite

Sobre a sofrida classificação coral, em 4º com 18 pontos (Horizonte e Santa Cruz/RN somaram 17), Vilar analisou o momento que a equipe atravessava. Ele dirigiu o Ferrão em duas rodadas, na vitória diante do Santa Cruz/RN por 2 a 1 fora de casa e no empate com o Central no PV.

"Era uma situação complicada. A gente sentiu o moral do grupo abatido, mas vi que o time fez boas partidas e que tinha condições de classificar. Foram detalhes que trabalhamos para que o time fosse consciente e equilibrado, sem se expor diante de uma equipe na liderança, de excelente campanha. Sabíamos que ia ser dificil".

Com a derrota do Horizonte em Natal encaminhada ainda no 1º tempo, o Ferroviário garantia a vaga com um empate e conseguiu.

"As oportunidades de gol foram do Ferroviário. Não lembro de nenhuma chance do Central. A gente tinha que buscar a vitória, um empate poderia nos trazer a classificação, mas não jogamos pelo empate. Aconteceu e nos classificamos, mas buscamos sempre a vitória".

Vilar tinha acertado com a diretoria coral para apenas 2 jogos da 1ª Fase. Caso avançasse, continuaria. Ele espera continuar a jornada coral até o acesso.

"O acordo foi para dois jogos. Com nossa classificação, agora eu continuo e esperamos passar e seguir em frente até o acesso".