Ferroviário é o único cearense na 2ª Fase da Série D; Veja todos os confrontos

O fim de semana foi de definição na Série D do Campeonato Brasileiro, com a última rodada da 1ª Fase em disputa. Três times cearenses chegaram na última rodada vivos por uma vaga, mas apenas o Ferroviário se classificou, com Iguatu e Horizonte sendo eliminados.

O Ferrão segurou um empate com o Central no PV e contou com uma derrota do Horizonte diante do América/RN fora de casa para avançar no Grupo A3. O Iguatu empatou com o Sampaio Corrêa em 1 a 1 fora de casa, mas foi eliminado com a vitória do Maranhão diante do Altos, no Piauí, pelo Grupo A2.

Legenda: O Ferroviário empatou sem gols com o Central e avançou na Série D Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

A classificação do Ferroviário e justa, de um time que em mais investimentos e muita tradição na Série D (é bicampeão), mas é preciso valorizar muito as campanhas de Iguatu e Horizonte, que possuem bem menos recursos.

O Maracanã, que tinha mais condições que os dois, fez campanha realmente decepcionante, em último do Grupo A2, mesmo se despedindo com vitória diante do Tocantinópolis.

Assim, serão 32 clubes sonhando com as 4 vagas de acesso. Os clubes terão que superar 3 mata-matas.

O Ferrão, 4º do Grupo A3, enfrenta o ASA, líder do Grupo A4, em dois jogos. O Ferroviário tem camisa, um bom time e tem chances de acesso.

A 2ª Fase terá times interessantes, como o ASA, rival do Ferrão, Santa Cruz, América/RN que estiveram no grupo coral e perderam no PV, Aparecidense/GO, Portuguesa de Desportos/SP e Inter de Limeira/SP.

Veja os confrontos da 2ª fase.

Ferroviário-CE x ASA-AL

América-RN x Juazeirense-BA

Santa Cruz-PE x Sergipe-SE

Central-PE x Lagarto-SE

Tuna Luso-PA x Maranhão-MA

Manauara-AM x Sampaio Corrêa-MA

Manaus-AM x Imperatriz-MA

Independência-AC x Altos-PI

Aparecidense-GO x Maricá-RJ

Ceilândia-DF x Água Santa-SP

Luverdense-MT x Rio Branco-ES

Mixto-MT x Portuguesa-SP



Inter de Limeira-SP x Marcilio Dias-SC

Cianorte-PR x Joinville-SC

Goiatuba-GO x São José-Rs

Cascavel-PR x Barra-SC