Fortaleza arrecada mais de R$ 370 milhões em 2023 e tem superávit de R$ 60 milhões, aponta balanço

O Fortaleza divulgou na manhã desta terça-feira (30), o balanço financeiro do ano de 2023. Nos números apresentados, o Tricolor do Pici obteve um superávit de R$ 66.204.761. Ao longo do ano passado, o time teve uma receita de R$ 371.643.578 e um custo de R$ 305.438.817. Na sua análise orçamentária divulgada no site Leão Transparente, um dos pontos citados para justificar o superavit foi a receita vinda da Liga Forte Futebol e dos resultados esportivos conquistados no ano passado.

Boa parte das receitas do clube vieram dos direitos de transmissão, que foi no valor de mais de R$ 50 milhões e de patrocinadores, que somaram a quantia de R$ 31.661.455,17. Na previsão orçamentária para 2024, o time planeja arrecadar mais de R$ 76 milhões em vendas de atletas e R$ 48 milhões com direitos de transmissão.

Segundo o relatório, as receitas com transferência de atletas em 2023 somaram R$ 34.266.067,94.

O bom ano dentro de campo, com o vice-campeonato na Sul-americana, o décimo lugar na Série A e ter ido até as oitavas de final da Copa do Brasil renderam ao time mais de R$ 21 milhões em premiações.

Planejamento

Em sua previsão orçamentária, o estima-se que as receitas gerais do Clube será cerca de R$ 258.884 milhões. "A maior parte das obrigações do clube é de curto prazo. A longo prazo, o clube tem mais ativos disponíveis do que passivos imediatos", diz o relatório apresentado pelo clube.