Richardson pede volta de Vina ao Ceará em comentário em rede social; veja foto

O volante Richardson, do Ceará, respondeu ao meia-atacante Vina em um comentário de uma publicação em uma rede social, pedindo o retorno do jogador ao Vovô. Vina atualmente defende o Al-Hazm, da Arábia Saudita.

“Sou seu fã irmão”, disse Vina em postagem de Richardson após o jogo entre Operário-PR e Ceará, pela Série B do Brasileirão 2024. Em resposta ao ex-companheiro de Vovô, Richardson comentou a hashtag #VoltaVina, pedindo o retorno do meia a Porangabuçu.

VEJA OS COMENTÁRIOS DE VINA E RICHARDSON

Legenda: Comentários entre Vina e Richardson Foto: Reprodução/Redes sociais

Vina vestiu a camisa do Ceará entre as temporadas 2020 e 2023, atuando em 168 pelo Alvinegro, somando 46 gols e 31 assistências. Após deixar o clube, ele acertou com o Grêmio e posteriormente foi transferido ao Al-Hazm, da Arábia Saudita.

Com a camisa da equipe saudita, foram 22 jogos disputados na atual temporada e dois gols marcados. A equipe, porém, acabou sendo rebaixada no Campeonato Saudita.