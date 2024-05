Floresta x Figueirense: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira (20) pela quinta rodada da Série C do Brasileirão de 2024. A bola rola às 20h00 horas (horário de Brasília) no gramado do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro chega para a partida buscando conquistar seus primeiros pontos na Série C. Atualmente, o clube cearense está na última colocação do campeonato nacional, com zero pontos conquistados. Já a equipe catarinense busca sua terceira vitória na competição para entrar de vez no G-4 da Terceirona.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Zapping TV.

PALPITE

Prováveis escalações

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima e Bruno Ré; Lucas Alisson, Marcelo e Lucas Santos; Romarinho, Lohan e Felipe Marques.

Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima e Bruno Ré; Lucas Alisson, Marcelo e Lucas Santos; Romarinho, Lohan e Felipe Marques. Técnico: Marcelo Cabo.

Figueirense

Titulares: Ruan Carneiro; Cedric, Genilson, Rafael Ribeiro (Tiago Barbosa) e Samuel; Léo Baiano, Gledson e Camilo (Henrique); Pato, Alisson e Cristian.

Ruan Carneiro; Cedric, Genilson, Rafael Ribeiro (Tiago Barbosa) e Samuel; Léo Baiano, Gledson e Camilo (Henrique); Pato, Alisson e Cristian. Técnico: João Burse.

FLORESTA X FIGUEIRENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: Quinta rodada da Série C do Brasileirão de 2024

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Data: 20/05/2024 (segunda-feira).

Horário: 20h00 (horário de Brasília).