Ferroviário x Altos/PI: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Altos/PI nesta terça-feira (18), às 21h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em jogo pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

PALPITES

inter@



ONDE ASSISTIR

Premiere



Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra tem apenas 1 ponto em 3 rodadas, tendo o somado em empate com o Moto Club em 1 a 1 fora de casa. Na rodada anterior, perdeu para o Vitória em Salvador por 2 a 1, mas fez um boa partida no Barradão.

A equipe está na 8ª e última colocação do Grupo A, mas se vencer, iguala em pontuação com o adversário desta noite, que está no G4 com 4 pontos.

O time piauiense vem de vitória marcante contra o Fortaleza, no Albertão, por 2 a 1 de virada.

A partida marca o reencontro do Ferroviário com o técnico Francisco Diá, que comanda o Jacaré.

O Ferroviário vem de vitória no Campeonato Cearense, ao vencer o Tirol por 2 a 1 no PV no último sábado pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense.

Com uma maratona de jogos - o time coral joga a volta do Estadual no dia 21 - o técnico Tiago Zorro pode escalar um time mesclado para o jogo desta terça-feira.

Vamos pensar um pouco, já não sei o que é melhor, pois considero que contra o Vitória da Bahia fizemos um bom jogo, como também diante do Moto Club. O nosso elenco é curto, alguns tem menos e outros mais minutos, mas vamos refletir e escolher o melhor time para entrar em campo" Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

Prováveis Escalações

Ferroviário

João Soares, Rikelmy, Jeffão, Carlos Junio, Lucas Ramires, Iago Fabrício, Gharib, Allanzinho, Matheus Xavier, Kevin Rivas e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro

Altos/PI

Careca, Jefferson Vinicius, Joécio, Alberte, Rodrigo Negueba, Marcos Antônio, Jonathan, Felipe Sales, Reinaldo, Dieguinho e Cleiton 'Robozão'. Técnico: Francisco Diá

Ficha Técnica



Ferroviário x Altos/PI

Data e hora: 18/02, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Arbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia - PE

Assistente 1: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior - PE

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana - PE