Kauan se reapresenta no Fortaleza após ser campeão com a Seleção Brasileira Sub-20: 'um sonho realizado'

O volante Kauan Rodrigues voltou aos treinos no Fortaleza na tarde desta terça-feira (18) após ter sido campeão do torneio Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20.

Na campanha do título, Kauan atuou em quatro partidas, duas sendo como titular. O volante realizou o sonho de ser convocado pela primeira vez participando de três períodos de treinos na preparação para a competição.

Em entrevista exclusiva à TV Leão, o atleta contou como foi um pouco da experiência em ter sido campeão com a amarelinha.

Experiência única, um sonho realizado na minha vida, é muito importante para a minha carreira também. Glória a Deus a gente trouxe esse título, foi muito trabalho e superação, uma palavra que a gente se identifica muito com isso. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos sair campeões!" Kauan Volante do Fortaleza

Legenda: Kauan com a medalha de campeão do Sul-Americano Sub-20 Foto: Reprodução/Fortaleza EC



Numeração especial

Além da convocação, Kauan representou o Fortaleza na Seleção de uma forma especial vestindo a camisa 18, número marcante para a história do clube, que simboliza a data de fundação.

"O CEO Marcelo Paz comentou na publicação em que saiu a numeração e fiquei muito feliz por ter essa coincidência dos números e falamos sobre isso na Seleção, foi muito legal. É muito marcante pra mim também", exaltou o volante.

Foco no Leão

Após 40 dias, Kauan retorna aos treinos no Pici com foco nas competições da temporada: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão Série A.

"Voltando depois de 40 dias, meu primeiro dia aqui no Pici novamente, retorno muito feliz e animado pra esse meu início de temporada, embora que meus companheiros estejam treinando e jogando, tô aqui pra somar e ajudar a equipe. Se Deus quiser, vamos fazer uma ótima temporada. A recepção, como sempre, foi muito calorosa com todos os jogadores e funcionários, que realmente são uma família aqui no Fortaleza.", finalizou.