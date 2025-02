Magno Alves deixa aposentadoria e vai jogar com o filho na segunda divisão cearense

O atacante Magno Alves, que estava oficialmente aposentado desde julho de 2022, vai voltar a jogar futebol profissionalmente. O ídolo do Ceará acertou com o Atlético Cearense, que disputa a Série B do Campeonato Cearense.

Um dos fatores que motivou o Magnata, como é conhecido, a retomar a carreira foi o sonho de atuar ao lado do filho, Pedrinho, que tem 21 anos e chegou à Águia da Precabura nesta temporada. Magno já chegou aos 49.

E os dois já podem atuar juntos na sexta-feira (21), quando o Atlético-CE encara o Tiradentes, pela 4ª rodada da competição, no Estádio Presidente Vargas. O proprietário do time da Lagoa Redonda, o ex-jogador Ari, informou que Magno estreará neste duelo. O atacante, no entanto, ainda precisa ser regularizado.

Segundo Ari, Magno não vai apenas realizar o sonho de jogar com o filho, mas foi contratado com o intuito de ajudar a recolocar o Atlético-CE na primeira divisão do futebol cearense. O dono da Águia disse ainda que Magnata deseja ser o artilheiro da Série B Cearense.

A última vez em que Magno Alves entrou em campo foi no dia 7 de março de 2021, pelo Caucaia, na Série A do Campeonato Cearense, e jogou apenas 18 minutos.