Liverpool confirma Arne Slot como novo técnico

O Liverpool confirmou, nesta segunda-feira (20), que o holandês Arne Slot assumirá a equipe no lugar de Jürgen Klopp a partir da próxima temporada.

"O Liverpool Football Club pode anunciar que chegou a um acordo com Arne Slot para se tornar o novo técnico do time principal, assumindo oficialmente o cargo em 1º de junho de 2024", informou o clube em comunicado.

No domingo, o próprio Klopp cantou o nome de seu sucessor no gramado de Anfield, onde o alemão foi homenageado pelos torcedores dos 'Reds' após a vitória sobre Wolverhampton por 2 a 0, na rodada final do Campeonato Inglês.

Slot, que estava no Feyenoord desde 2021, é um adepto do futebol ofensivo no mais puro estilo holandês. Ele chega ao Liverpool para sua primeira experiência em uma das grandes ligas europeias.

Segundo a imprensa especializada, o Liverpool pagou 11 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual) ao clube de Roterdã para liberar o treinador dos dois anos que ainda tinha de contrato.

Com Klopp como treinador, o Liverpool viveu momentos inesquecíveis, especialmente com o título do Campeonato Inglês em 2020 (o primeiro em três décadas) e o da Liga dos Campeões em 2019, 14 anos depois do "milagre de Istambul" contra o Milan.