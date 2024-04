Seleção Brasileira Sub-20 garante vaga no Mundial feminino com gol da cearense Rebeca, ex-Fortaleza

A Seleção Brasileira feminina Sub-20 é a primeira a garantir vaga na Copa do Mundo da categoria. A conquista veio após a equipe comandada por Rosana Augusto vencer a Colômbia por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (29), em jogo válido pelo Campeonato Sul-Americano. Três cearenses fazem parte do grupo: Rebeca, que marcou o gol da vitória, Giovana Canali e a fisiologista Raquel Viana.

Cria do Fortaleza, Rebeca, que acumula convocações para a seleção brasileira de base, marcou de cabeça aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, a zagueira recebeu assistência de Lara e mandou para o fundo da rede. A jogadora, que atualmente defende o Cruzeiro, celebrou o momento nas redes sociais: "Feliz demais"

Quem também celebrou a conquista foi a atacante Giovana Canali. A jogadora do FC Prime, dos Estados Unidos, é outra que tem conquistado espaço e crescido nas categorias de base do feminino.

Legenda: Giovana Canali também comemorou o momento nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagrama Giovana Canali

Além das atletas, quem também compõe o grupo é Raquel Viana. A fisiologista, que atuou na Ferroviária onde foi campeã da Libertadores feminina e vice-campeã brasileira, foi recentemente contratada para as categorias de base do Fortaleza.

As Guerreiras do Brasil seguem na liderança do hexagonal final do torneio sul-americano e buscam conquistar o inédito décimo título do torneio. O próximo desafio será diante da Venezuela, na quinta-feira (2), a partir das 23 horas (de Brasília). O estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil (EQU), recebe o duelo. A Copa do Mundo feminina Sub-20 será realizada entre agosto e setembro de 2024, na Colômbia.