Rebeca Costa é campeã Sul-Americana com a Seleção Sub-17: “não foi fácil chegar até aqui”

Atleta do Fortaleza, a cearense Rebeca Costa tornou-se campeã com a Seleção Sub-17. O Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano da categoria ao vencer a Colômbia por 1 a 0, no Estádio Charrua, em Montevidéu, no Uruguai. É o tetra da amarelinha na competição. A decisão ocorreu no sábado (19).

No Instagram, ela escreveu:

“Esse dia vai ficar marcado pra sempre! Não foi fácil chegar até aqui. Todos passamos por muitas dificuldades, mas Deus esteve sempre com a gente. Que honra representar esse país, que emoção ser campeão da América do Sul. Só quem sabe de onde eu vim, sabe da luta que foi. Orgulho de ser brasileira. Que grupo incrível, juntos somos mais fortes!”

A volante de 16 anos é natural de Pindoretama, cidade da Região Metropolitana, e chegou às categorias de base do Fortaleza em 2021. Nas Leoas, disputou o Brasileiro Sub-18 e o Brasileiro A-2, além de ter sido vice-campeã Cearense.

Rebeca já foi convocada diversas vezes. Na competição, atuou em cinco dos sete jogos disputados. Também marcou um gol na vitória de 8 a 0 contra o Chile. Na final, entrou no segundo tempo ao lado de Rhaissa, que fez o tento do Brasil aos 30 minutos.

A equipe comandada por Simone Jatobá terminou com 100% de aproveitamento. Foram sete vitórias em sete jogos, com 33 gols marcados e nenhum sofrido.

Legenda: Rebeca Costa participou de cinco dos sete jogos da Seleção no torneio. Foto: Divulgação/Conmebol

Legenda: Rebeca Costa marcou um gol na vitória do Brasil contra o Chile. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Seleção feminina Sub-17 é campeã invicta do Campeonato Sul-Americano. Foto: Divulgação/Conmebol

