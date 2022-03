Atleta do Fortaleza, Rebeca Costa pode ser campeã pela Seleção Brasileira Sub-17 neste sábado

A cearense Rebeca Costa, volante da Seleção Brasileira Sub-17, pode se tornar campeã continental neste sábado (19). O Brasil vai disputar o título do Campeonato Sul-Americano com a Colômbia, no Estádio Charrúa, em Montevidéu, no Uruguai. A partida terá início às 20h30 (de Brasília).

Aos 16 anos, a jogadora natural de Pindoretama, cidade na Região Metropolitana de Fortaleza, é fruto das categorias de base do Fortaleza. Vestindo a amarelinha, ela atuou em quatro dos seis jogos, dois deles como titular, além de um gol marcado.

Além de acumular convocações para o plantel nacional, ela é a primeira atleta que defende o Fortaleza a marcar pela Seleção Brasileira.

No Sul-Americano, o Brasil tem 100% de aproveitamento e já garantiu vaga no mundial da categoria. O Brasil tem o melhor ataque, com 32 gols, e a melhor defesa, com nenhum gol sofrido.

FICHA TÉCNICA:

Brasil x Colômbia

Data e hora: 19/03, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Charrúa, em Montevidéu (URU).

Transmissão: SporTV

