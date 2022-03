Confira indicações de livros de futebol escritos por mulheres

Para quem gosta de ler sobre futebol, aí vai uma lista preciosa de dicas de livros escritos por Elas! Há produções acadêmicas e independentes, como também de grandes editoras. Três mulheres com trabalhos relevantes no campo acadêmico e no jornalismo deixaram as sugestões: a jornalista Thaís Jorge, editora do site Globo Esporte-CE, a repórter e integrante da Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte (ReNEme), Ana Flávia Nóbrega, e a professora Leda Maria Costa, do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

#Dicas da Thaís

Legenda: Livro de Beatriz Carvalho e Karoline Tavares. Foto: Divulgação

Passa a bola para elas (Karoline Tavares e Beatriz Carvalho) - Editora Primeiro Lugar

Resumo da editora: O Passa a Bola para Elas nasceu para compartilhar as histórias de dirigentes que assumem as responsabilidades no ambiente administrativo em qualquer área do clube. O livro traz um levantamento inédito quantitativo de mulheres em cargos de gestão nos clubes das Séries A e B do futebol brasileiro e também das Federações. Além disso, é possível conhecer histórias de mulheres de diferentes regiões do Brasil, a primeira diretoria feminina de um clube de futebol e também perfis de três cearenses em cargos de gestão. São histórias que precisavam ser contadas e agora estão disponíveis nesta publicação.

A Verdadeira Regra do Impedimento (Karine Nascimento) - Editora Primeiro Lugar.

Resumo da editora: Em 1983, houve um campeonato feminino cearense que mal foi divulgado. É essa história contada no livro A Verdadeira Regra do Impedimento: a história do futebol feminino cearense. A obra mostra, acima de tudo, mulheres. Mulheres essas que, a seu modo, são transgressoras, pela simples - ou não tão simples assim - decisão de assumir a paixão pelo esporte. Os exemplos das jogadoras cearenses são usados para mostrar problemas recorrentes no país, como a falta de apoio e a forma como a imprensa ajuda a manter a modalidade como "inferior". Além do resgate histórico, o livro traz atualidade com a ajuda de nomes como as jornalistas Nadja Mauad, Clara Albuquerque, as integrantes do Dibradoras e a premiada atleta de futsal Amandinha.

Os Sem-Copa (Clara Albuquerque) - Maquinária Editora.

Resumo da editora: Os Sem-Copa é uma viagem pelo universo de craques que encantaram os brasileiros, mas que, pelos mais variados motivos, não estiveram presentes em uma Copa do Mundo. Com rara sensibilidade, a jornalista Clara Albuquerque, a partir dessa premissa, costura histórias recheadas de dramas e paixões. De Friedenreich, passando por Oberdan Cattani, Heleno, Tesourinha, Evaristo, até nomes como Geraldo, Roberto Batata e Dener, o livro apresenta, com originalidade, um rico painel do futebol brasileiro.

#Dicas da Flávia

Legenda: Livro de Geiza Martins e Juliana Francini. Foto: Divulgação

Mulheres do Parque São Jorge - Histórias de um amor alvinegro (Geiza Martins e Juliana Francini) - Editora Matrix

Resumo da editora: Mulheres do Parque São Jorge - Histórias de um Amor Alvinegro|O futebol é disparado o esporte que mais mobiliza o brasileiro. Torcer por um time ou outro já faz parte da identidade de cada indivíduo. Há muitos anos o futebol deixou de ser um campo exclusivamente masculino e passou a receber a beleza e a alegria contagiante da mulher. Guerreiras e campeãs que vêm para provar que não têm medo de dividida elas podem entrar na jogada e ser mais apaixonadas que muitos marmanjos. O futebol é de todos. Salve o Corinthians e as corintianas!

A Linha da Bola (Clara Albuquerque) - Editora gryphus

Resumo da editora: um guia para mulheres (e homens!) que ajuda a entender as minúcias desta paixão nacional - a autora trata o assunto com muito bom humor e descontração, driblando o preconceito e provando que as chuteiras podem dar lugar ao salt o alto. Todos os 11 capítulos são subdivididos em “Pretinho Básico”, “Esporte Fino” e “Passeio Completo”, termos através dos quais Clara discorre sobre informações do universo futebolístico como a história do esporte, número de jogadores em cada time, modelos de uniformes, esquemas táticos, posições, principais técnicos e jogadores da história, incluindo breves biografias, clubes em que jogaram e número de gols.

Mães de jogadores, filhos do futebol (Rosana Maciel) - Editora Viseu

Resumo da editora: Mães de Jogadores Filhos do Futebol é um relato realista leve e dinâmico onde conto a minha experiência como mãe de jogador de futebol acompanhando meu filho nessa profissão. Todas as dores, dificuldades, sacrifícios, ansiedades, dúvidas, superações, conquistas, vitórias e alegrias. Me coloco também no lugar de tantas outras mães que não conheci, das que conheci e convivi em seus dramas que são tão parecidos com os meus. Este livro serve de alerta e esperança para aqueles que ainda não sabem o que é viver no mundo da bola e para os que sabem, trás cumplicidade e incentivo para que não deixem de acreditar um só minuto no sucesso.

#Dicas da Leda

Legenda: Livro de Cláudia Samuel Kessler. Foto: Divulgação

Mulheres na Área - Gênero, diversidade e inserções no futebol (Cláudia Samuel Kessler) - UFRGS Editora

Resumo da editora: Esta obra contesta a convencional posição de que o Brasil é somente o pais do futebol de homens. Este livro é um convite para que se possa entender melhor a participação das mulheres em um campo esportivo bastante familiar à cultura brasileira. É um rico material para os interessados no futebol, seja o público geral ou o pesquisador acadêmico, representando a atual produção de conhecimento na área esportiva. Eis uma leitura que permitirá entender melhor o futebol, ou melhor, um outro futebol, ainda invisível.

As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro (Cláudia Samuel Kessler, Leda Maria da Costa e Mariani da Silva Pisani) - Editora UFSM.

Resumo da editora: Composto por 18 capítulos, o livro é um presente a todos/as os/as entusiastas do futebol feminino no Brasil, bem como é um convite de leitura aos curiosos em conhecer um pouco mais sobre essa modalidade tão controversa e fascinante. Os textos aqui compilados foram escritos – em sua grande maioria – por mulheres que possuem longa trajetória acadêmica nos estudos sobre práticas esportivas. A área de atuação dos/as autores/as aqui presentes é bastante variada: Antropologia, Comunicação Social, Educação, Educação Física, História e Psicologia. Essa multiplicidade fornece vieses diferentes sobre os diferentes futebóis praticados por mulheres, dentro e fora dos gramados.

O Brasil no campo de futebol - Estudos antropológicos sobre os significados do futebol basileiro (Simoni Lahud Guedes) - Editora EDUFF

Resumo da Editora: Esse livro reúne artigos sobre os significados do futebol brasileiro. É o resultado de pesquisas diversas, realizadas pela autora. Na primeira parte, os artigos enfocam o futebol como operador da identidade nacional brasileira, analisando, de modo peculiar, a forma como ele se transforma em veículo para o debate sobre as características do “povo brasileiro”. Na segunda, são analisados alguns significados do futebol na vida dos trabalhadores urbanos, acentuando-se a forma como sedimenta as redes de sociabilidade masculinas e seus possíveis redimensionamentos em termos sociais e políticos. O lugar do futebol no processo mais amplo de socialização masculina é também enfocado por meio de um estudo de caso de uma “escolinha de futebol”.