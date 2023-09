Destaque no Fortaleza, volante Rebeca Costa é anunciada como novo reforço do Cruzeiro

Ex-jogadora do Fortaleza, Rebeca Costa acertou com o Cruzeiro. O clube anunciou a nova contratação nesta quarta-feira (6). A volante é o novo reforço das Cabulosas para a temporada 2023. A cearense se destacou nas categorias de base do Tricolor e também tem convocações para as seleções brasileiras Sub-17 e Sub-20.

A jogadora será comandada pelo técnico Jonas Urias, ex-treinador da seleção sub-20, que também foi anunciado como treinador da equipe mineira nesta quarta-feira. Ele foi responsável pela primeira convocação da jogadora na categoria, em julho deste ano. Além do título do Campeonato Cearense feminino, Rebeca levantou a taça de campeã no Sul-Americano Sub-17 pelo Brasil.

O Cruzeiro vai disputar a Série A 1 do Brasileiro feminino em 2024. Na posição, ela se junta a Rafa Andrade e a Paloma Maciel. A jogadora se despediu do Fortaleza nas redes sociais.

Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte da minha caminhada pelo Fortaleza. Foram dois anos e oito meses de total dedicação ao clube que me deu oportunidade. Feliz em ter feito parte de uma linda história, desde já um até logo e obrigada pelo carinho de todos