Atleta do Fortaleza é convocada pela 1ª vez para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

A cearense Rebeca Costa foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. A convocação feita pelo técnico Jonas Urias ocorreu neste domingo (2). A volante e capitã do Fortaleza feminino foi um dos destaques na campanha do Brasileiro da categoria em 2023. Ela vai se juntar ao grupo para treinamentos em Porto Alegre (RS) do dia 10 a 18 de julho.

"É um sentimento de gratidão por tudo que vem acontecendo, é minha primeira convocação para a seleção Sub-20 e estou muito feliz e motivada para esse período, já vivi uma grande experiência na Sub-17 e espero continuar fazendo história, continuar representando o Fortaleza. Queria agradecer todo o apoio das minhas companheiras de equipe e de toda a comissão do Fortaleza que sempre vem me apoiando", celebrou Rebeca.

A jogadora de 18 anos é natural de Pindoretama-CE e aparece na lista da categoria sub-20 da seleção pela primeira vez. Vestindo a camisa do Brasil, ela foi campeã Sul-Americana no time Sub-17. Ela é a única representante de uma equipe nordestina na lista com 26 jogadoras.

"Estive trabalhando muito duro, pra que esse momento acontecesse, graças a Deus aconteceu, e vou com tudo. Vou dar meu máximo em toda a convocação", completou a Leoa.

Legenda: Equipe vai realizar treinamentos entre 10 e 18 de julho. Foto: Thais Magalhães/CBF

Além de Rebeca, recentemente o Fortaleza também teve lateral Mirela Rodrigues convocada para a seleção, mas na categoria Sub-17.

O próximo grande desafio do grupo de Jonas Urias será o Sul-Americano, no primeiro semestre de 2024. A competição ainda não tem local e data definidos. Até lá, Jonas Urias poderá convocar o grupo mais três vezes, para novos treinos em datas-Fifa.

VEJA LISTA DAS CONVOCADAS:

Goleiras

Rillary – Corinthians

Mari Ribeiro – Internacional

Julia Kerolyn – Botafogo

Defensoras

Carla Tays – Internacional

Giovanna Barraca – São Paulo

Ana Beatriz – São Paulo

Guta – Internacional

Ravena – São Paulo

Gi Fernandes – Santos

Giselly – São Paulo

Ana Guimarães – Botafogo

Meio-campistas

Rebeca – Fortaleza

Kaylaine – Flamengo

Maiara – Sporting (Portugal)

Ana Julia – São Paulo

Dani Teixeira – Internacional

Vitória Amaral – São Paulo

Analuyza – Internacional

Atacantes