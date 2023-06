Atletas de Fortaleza e Ceará se apresentam à Seleção Brasileira feminina Sub-17

A latera-esquerda Mirela Rodrigues e a zagueira Maria Fernanda, as duas convocadas de Fortaleza e Ceará, respectivamente, para a Seleção Brasileira Sub-17 embarcaram na manhã desta quarta-feira (28), rumo à Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

As duas foram convocadas pela técnica Simone Jatobá e são as únicas representantes de times nordestinos. As duas jogaram pelas equipes principais nesta temporada.

Ao todo, o grupo da Seleção Sub-17 é formado por 26 atletas. O primeiro período de treinamento começa neste 28 de junho e vai até o dia 9 de julho.

VEJA A LISTA DE CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Isadora Faichel - Ferroviária

Ana Morgani - Corinthians

Thaina Battestin - Fluminense

Clara Godoy - São Paulo

ZAGUEIRAS

Maria Fernanda Rocha - Ceará

Marina Camacho - Ferroviária

Taiany Latife - Atlético-MG

Giovanna Mazzotti - São Paulo

LATERAIS

Heloisa Baccan - São Paulo

Tays Suellen - São Paulo

Julia Magalhães - América-MG

Mirela Rodrigues - Fortaleza

VOLANTES

Emycaelle Duarte - Internacional

Francine Moreira - São Paulo

Thais Bichofe - Ferroviária

Ana Clara Regio - Internacional

MEIAS-CAMPISTAS

Giovanna Waksman - S.C Florida (Estados Unidos)

Julia Vaini - São Paulo

Kaylane Vieira - Flamengo

Lorenza Cavalcante - São Paulo

Mariana Rodrigues - Grêmio

Leane Sousa - Flamengo

Júlia Araujo - Grêmio

ATACANTES

Juliana Harris - Florida United (Estados Unidos)

Gabi Puch - Ferroviária

Camile Abreu - Santos