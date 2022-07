Fortaleza x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Focado na recuperação, Fortaleza encara o Santos na estreia do segundo turno do Brasileirão. O duelo será neste domingo (24), na Arena Castelão, às 19 horas (de Brasília).

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Na vice-lanterna, com 14 pontos, o Fortaleza comandado por Juan Pablo Vojvoda segue em busca de recuperação no torneio. O time vem de derrota amarga para o Bragantino na rodada anterior, quando sofreu o gol da virada nos minutos finais da partida.

Ceballos, Lucas Crispim, Zé Welison, Felipe, Titi e Marcelo Boeck receberam o segundo cartão amarelo e estão pendurados. O Leão segue com Tinga, Zé Welison, Hércules e Fernando Miguel, todos no departamento médico. Sammuel está em transição após entorse no tornozelo.

Se o Leão vencer e contar com as derrotas de Atlético-GO e América-MG nesta rodada, poderá sonhar em deixar o Z-4 no duelo seguinte, quando enfrenta o Cuiabá.

Legenda: Fortaleza enfrenta o Santos em busca de recuperação no Brasileiro. Foto: Thiago GadelhaSVM

COMO CHEGA O SANTOS?

O Santos é o nono na tabela, com 25 pontos. A equipe venceu o Botafogo por 2 a 0, mas chega com desfalques para enfrentar o Tricolor. A dificuldade do Peixe será no setor defensivo.

Recém-chegado ao clube, o técnico Lisca não terá muitas opções na zaga. Após as saídas de Kaiky e Velázques, o time ainda sofreu baixa de Maicon, lesionado. Outra dúvida é Luiz Felip, que sentiu dores no duelo contra a Estrela Solitária.

Legenda: Torcida do Fortaleza deve lotar Arena Castelão para apoiar o time. Foto: Thiago Gadelha/SVM

PALPITES

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere transmitem na tv fechada. Premiere Play e Globo Play, na internet. A Verdinha e o Diário do Nordeste também transmitem o jogo ao vivo e em tempo real.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Boeck; Ceballos, Brítez, Titi; Juninho Capixaba, Matheus Jussa, Ronald e Matheus Vargas, e Lucas Crispim; Silvio Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: Gatito Fernández; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Marçal; Tchê Tchê, Luís Oyama e Lucas Fernandes; Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

ARBITRAGEM

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (GO) - FIFA

Assistentes - Bruno Pires e Bruno Boschilia (PR) - FIFA

Quarto árbitro - Alexandre de Souza (CE)

Analista de campo - Almeida Filho (CE)

Árbitro de vídeo - Elmo Alves (GO)



FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Santos

Data e hora: 24/07, às 19 horas (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

