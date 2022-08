Fortaleza deixa Copa do Brasil de 2022 com premiação milionária registrada; veja valores

O Fortaleza deixou a Copa do Brasil de 2022 nas quartas de final. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o time empatou com o Fluminense em 2 a 2, nesta quarta-feira (17), e não reverteu o placar agregado do confronto - na ida, o Leão perdeu por 1 a 0 na Arena Castelão. Assim, foi eliminado com receita milionária em premiação.

Ao todo, a equipe registrou 8,8 milhões. O valor registra R$ 1,9 milhão recebido pela participação na 3ª fase, aos R$ 3 milhões das oitavas e mais R$ 3,9 mi das quartas.

PREMIAÇÃO DO FORTALRZA NA COPA DO BRASIL

3ª fase: R$ 1,9 milhão.

Oitavas de final: R$ 3 milhões.

Quartas de final: R$ 3,9 milhões.

Total: R$ 8,8 milhões.

Ao longo do torneio, o Leão eliminou Vitória-BA e Ceará. Pela 2ª vez na história, chegou até as quartas de final, repetindo o feito obtido na temporada de 2001, quando se despediu para a Ponte Preta.

Na próxima fase, o adversário do Fluminense será conhecido do confronto entre Corinthians e Atlético-GO, que também se enfrentam nesta quarta (17), às 21h30, na Neo Química Arena. No 1º jogo, o Dragão venceu por 2 a 0 em casa. Vale ressaltar que o campeão embolsa R$ 60 mi, e o vice fica com R$ 25 mi.

PREMIAÇÃO GERAL DA COPA DO BRASIL DE 2022:

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1) | R$ 1,09 milhão (Pote 2) | R$ 620 mil (Pote 3). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1) | R$ 1,19 milhão (Pote 2) | R$ 750 mil (Pote 3). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Quartas de final: R$ 3,9 milhões. Semifinais: R$ 8 milhões. Vice-campeão: R$ 25 milhões. Campeão: R$ 60 milhões.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil