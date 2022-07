Fortaleza x Fluminense pela Copa do Brasil: onde assistir, horário, escalação e palpites

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço recebe o Fluminense, às 20h30 no Castelão. O jogo de volta será no dia 17 de agosto, no Maracanã.

Pré-jogo Fortaleza x Fluminense hoje; veja detalhes

Que horas será Fortaleza x Fluminense

O jogo tem início às 20h30 desta quinta-feira (28)

Onde assistir Fortaleza x Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FORTALEZA X FLUMINENSE:

Fortaleza

Marcelo Boeck, Benevenuto, Ceballos, Britez, Ronald, Lucas Sasha, Juninho Capixaba, Lucas Lima, Lucas Crispim, Robson e Galhardo. Técnico: Vojvoda

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Momento do Leão

O Fortaleza chega para o duelo da Copa do Brasil preocupado com sua situação na Série A. E não poderia ser diferente. O Tricolor de Aço terminou o 1º turno com apenas 15 pontos e na última colocação. O clube precisará de 7 pontos para deixar o Z-4 e com isso, a Série A deve ser prioridade para o clube, apesar do confronto importante na Copa do Brasil.

Avançar mais uma vez para as semifinais seria outro feito para o Tricolor, além da premiação alta (R$ 8 milhões), mas o foco principaldeve ser a permanência na Série A. E no domingo, o Leão tem um confronto direto na Arena Pantanal, às 18 horas, contra o Cuiabá.

Legenda: Vojvoda deve modificar o time titular do Leão para o jogo da Copa do Brasil em busca de um melhor desempenho Foto: THIAGO GADELHA

Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve fazer modificações no time que entra em campo, buscando um melhor desempenho, já que as últimas atuações na Série A foram ruins.

Devem ser novidades no Leão, o zagueiro Ceballos, o volante Lucas Sasha, o meia Lucas Lima e o atacant Thiago Galhardo.

Em contra-partida, o Fortaleza não terá o goleiro Fernando Miguel (desconforto em posterior de coxa esquerda, o zagueiro Tinga (segue tratamento após cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo) e os meio-campistas Zé Welison (estiramento muscular posterior coxa direita), Hércules (desconforto em adutor direito) e Matheus Vargas (edema posterior coxa direita).

No Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras vem embalado na temporada, vivendo um momento oposto ao do Fortaleza. O Flu está invicto a dez jogos, sendo 8 na Série A, onde ocupa a 3ª colocação com 34 pontos.

Sem desfalques para a Copa do Brasil, exceto Alan (ainda não regularizado) e David Braz (dores na coxa direita), que já vem sendo ausência, o Fluminense deve atuar com sua força máxima. Assim, a tendência é que o técnico Fernando Diniz repita a formação que venceu o Bragantino na rodada anterior.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Fluminense

Competição: Copa do Brasil - Ida - Quartas de Final

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 28 de junho de 2022, às 20h30

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) - SP

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) - SP

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli - SP

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) - SP

