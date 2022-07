Ao fim do 1º turno, confira chances de Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento para Vovô e Leão

Com o fim do 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, 19 rodadas disputadas, Ceará e Fortaleza terminaram em colocações distintas. Enquanto o Vovô foi o 12º com 24 pontos, o Leão foi o 20º com 15 pontos.

E os sites estatísticos de probabilidade no futebol, calcularam as chances de Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento na Série A de todos os clubes.

Confira as chances de Ceará e Fortaleza:



Ceará (12º com 24 pontos)

Libertadores (G-6): 4,5% (chance de gol) e 10,4% (Departamento de Matemática da UFMG)

Sul-Americana (G-12): 65,1% (chance de gol) e 44,4% (Departamento de Matemática da UFMG)

Rebaixamento: 3,2% (chance de gol) e 12,4% (Departamento de Matemática da UFMG)

Fortaleza (20º com 15 pontos)

Libertadores (G-6): 0,06% (chance de gol) e 0,29% (Departamento de Matemática da UFMG)

Sul-Americana (G-12): 8,2% (chance de gol) e 5,6% (Departamento de Matemática da UFMG)

Rebaixamento: 55,7% (chance de gol) e 75% (Departamento de Matemática da UFMG)

Pontuação

O Chance de Gol também calcula as pontuações seguras para os objetivos dos clubes na Série A. Confira as pontuações necessárias para cada objetivo.

Libertadores (G-6): 64 pontos

Sul-Americana (G-12): 52 pontos

Permanência: 45 pontos

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil