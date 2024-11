Léo Condé exalta torcida do Ceará e projeta permanência para 2025: 'grande possibilidade'

Um dos grandes nomes do acesso do Ceará Sporting Club na Série B de 2024, o técnico Léo Condé deve seguir no time alvinegro para 2025. Logo após conquistar a vaga para a 1ª divisão nacional, o comandante foi questionado pela equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares e ressaltou que deve permanecer para a próxima temporada.

"Vamos conversar, tem grande possibilidade", declarou.

O contrato do comandante com o clube é encerrado em dezembro. O mineiro de 46 anos assumiu o Vovô na 14ª rodada, quando o Alvinegro tinha 19 pontos e estava na 9ª colocação. Na estreia, perdeu para o Santos por 1 a 0, mas depois engatou uma arrancada sensacional rumo ao acesso. Ao todo, foram 25 partidas, com 14 vitórias, 3 empates, além de 8 derrotas. O aproveitamento foi de 60%, deixando a equipe como o melhor ataque da Série B, a 2ª melhor campanha do returno e 2º melhor mandante da competição.

"Muito feliz, principalmente com o acesso da forma como foi, (o Ceará) estava abaixo na tabela, foi uma campanha de recuperação. Os jogadores aceitaram bem (as ideias), a torcida abraçou e a gente conseguiu o objetivo. Internamente, a gente acreditava muito, com a direção, os atletas, comissão técnica, todo mundo passando força, sabendo das condições de brigar pelo acesso. Construímos um trabalho vencedor e, hoje, diante desse grande número de torcedores que chegaram em Campinas", declarou.

Atual presidente do Ceará, João Paulo Silva manifestou o desejo da permanência de Léo Condé em caso da reeleição ao cargo. O processo eleitoral está marcado para quinta-feira (28), com votação junto dos membros do Conselho Deliberativo.

