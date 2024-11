Ceará desembarca com festa após conquistar o acesso à Série A

A delegação do Ceará Sporting Club desembarcou no início da tarde desta segunda-feira (25), em Fortaleza/CE, após conquistar o acesso à Série A do Brasileiro de 2025. Com dois caminhões do Corpo de Bombeiros, um para os atletas e o outro para a diretoria e comissão técnica, o movimento gera uma grande festa junto da torcida alvinegra direto do aeroporto.

O trajeto da celebração segue até a sede em Porangabuçu. A carreata toma as ruas da cidade com as cores preto e branco. Como diz o hino: "Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade". O clube não divulgou uma programação até o momento, mas a torcida se faz presente em peso.

No veículo, os jogadores seguram uma letra "A" em alusão ao acesso à Série A, além de bandeiras e faixas. O Jogada participará da cobertura do desembarque diretamente do aeroporto e mostra todos os detalhes da festa, ao vivo.

Saiba como foi a festa da torcida do Ceará

Veja fotos da festa alvinegra

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM

Legenda: A torcida do Ceará faz festa no desembarque da equipe alvinegra Foto: Beatriz Carvalho / SVM