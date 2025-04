Fortaleza reage, mas Boca Juniors conquista 1º Superclássico das Américas de futsal

Em jogo bastante disputado, o Fortaleza foi derrotado por 3 a 2 pelo Boca Juniors no Superclássico das Américas de futsal. A disputa ocorreu neste domingo (20), no Centro de Formação Olímpica, na capital cearense. Russo (2) e Fernández marcaram para os visitantes, que garantiram a taça inédita. Barrientos (contra) e Gugu Flores descontaram para o Tricolor.

Um início movimentado. Enquanto Ramirez e Borghetti levaram perigo pelo Boca Juniors, o Fortaleza respondeu com Gugu Flores e Rômulo. O goleiro João Neto ainda fez boas defesas, mas não evitou o gol de Russo que, sem marcação, chutou de longe para abrir o placar aos quatro minutos. O Leão buscou quebrar as linhas defensivas do time argentino, mas sofreu com a marcação.

Pelo Boca, Russo manteve a pressão em contra-ataques de velocidade. Aos oito minutos, Ramires deu passe para ele fazer o segundo dele e do time argentino. O Tricolor ainda cresceu no jogo e teve ótima chance com Bob, que não converteu. Ainda perdeu Rômulo e João Neto, lesionados. Mas, após falha defensiva, Fernández recebeu a bola e fez o terceiro para fechar o primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Tricolor melhorou. Em jogada de contra-ataque, a bola sobrou para Bob, que finalizou mal. Em seguida, Kadinho quase diminuiu para o Leão, mas o goleiro adversário foi bem na defesa. Luisinho também arriscou e mandou por cima da trave. Yañez teve ótima chance, mas viu o arqueiro do Tricolor sair bem para a defesa.

De volta, mesmo com sete pontos na cabeça, Rômulo chutou forte e Acosta fez a defesa. Em seguida, o camisa 33 cobrou escanteio, a bola desviou em Barrientos, do Boca, e entrou. A pressão surtiu efeito. Após cobrança de lateral de Valdin, Gugu Flores fez o segundo do Leão. Andson também fez defesas importantes para segurar o resultado. Valdin ainda carimbou a trave em lance final, mas não conseguiu o empate.

O torneio realizado pelo Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e da Associação Argentina de Futebol (AFA) reuniu o Tricolor do Pici, atual campeão nacional, e o Boca, como campeão da Supercopa Argentina.