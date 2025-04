Atlético/MG x Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro: onde assistir, palpites e escalações

Atlético/MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (20) pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). As duas equipes decidiram a final da Libertadores de 2024, vencida pelo Botafogo em Buenos Aires, na Argentina.

O Galo está no G4 com apenas 2 pontos e ainda não venceu na Série A. O time mineiro vem de derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Já o Bota, atual campeão brasileiro, está em 12º com 5 pontos e vem de empate com o São Paulo em 2 a 2 no Nilton Santos.

ONDE ASSISTIR

Globo e Premiere

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG:

Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Botafogo:

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques