Fortaleza elimina Ceará e supera meta na Copa do Brasil de 2022

O Fortaleza eliminou o Ceará e está vivo na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (13), na Arena Castelão, o time foi derrotado, mas ficou com a vaga pelo placar agregado: 2x1. Assim, conseguiu superar o rival nos únicos momentos que se enfrentaram nesta competição, com classificações em 2021 e 2022.

A vaga rendeu R$ 3,9 milhões em premiação, no Clássico-Rei “mais valioso” no enredo centenário. Nas quartas, supera o objetivo da diretoria tricolor para o ano, que era chegar pelo menos às oitavas.

OBJETIVOS DO FORTALEZA DE 2022

Campeonato Cearense: conquistar o título (foi campeão).

Copa do Nordeste: avançar no mínimo às semifinais (foi campeão).

Copa do Brasil: avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas).

Série A: conseguir posição que classifica para torneio internacional.

Libertadores: avançar ou conseguir vaga na Sul-Americana (deixou a Liberta nas oitavas).

Legenda: O Fortaleza superou a meta na Copa do Brasil com a vaga nas quartas de final Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em 2021, o Clássico-Rei ocorreu pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na época, o Leão venceu na ida (3x0) eempatou na volta (1x1), avançando às oitavas. O prêmio daquela ocasião foi R$ 2,7 milhões.

CLÁSSICO-REI NA COPA DO BRASIL

12.07.22 | Ceará 1x0 Fortaleza

22.06.22 | Fortaleza 2x0 Ceará

10.06.21 | Fortaleza 3x0 Ceará

02.06.21 | Ceará 1x1 Fortaleza

O contraponto é a meta não alcançada pelo Vovô no torneio. No planejamento, o time alvinegro indicou a classificação, no mínimo, às quartas, mas a participação foi finalizada uma etapa antes.

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1).

2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1).

3ª fase: R$ 1,9 milhão.

Oitavas de final: R$ 3 milhões.

Total: R$ 7,67 milhões.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

3ª fase: R$ 1,9 milhão.

Oitavas: R$ 3 milhões.

Quartas: R$ 3,9 milhões.

Total: R$ 8,8 milhões.

CAMPANHAS RECENTES DE CEARÁ E FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

2022: Ceará (oitavas) e Fortaleza (quartas).

2021: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (semifinais).

2020: Ceará (quartas) e Fortaleza (oitavas).

2019: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (oitavas).

2018: Ceará (3ª fase) e Fortaleza (não participou).