Adeus de Pikachu: ala confirma que Clássico-Rei foi o último jogo pelo Fortaleza

O ala Yago Pikachu confirmou que o jogo desta quarta-feira (13), contra o Ceará pela Copa do Brasil, foi o último dele com a camisa Tricolor.

Ele se despede com uma derrota, porém com a classificação do Leão para as quartas de final da competição nacional.

"Feliz pela classificação. Fiz muita questão de estar nesse clássico. Por que sei da minha responsabilidade. Fiz questão com o presidente de estar aqui, para avançar em mais uma fase na Copa do Brasil".

Shimizu S-Pulse é o destino

Com negociação já fechada com o futebol japonês, Pikachu vai defender o Shimizu-S Pulse, equipe comandada pelo brasileiro Zé Ricardo.

O time japonês desembolsou o equivalente a R$ 4 milhões e o Tricolor de Aço ainda aguarda o pagamento para oficializar a saída do atleta.

Pikachu já não defende o Leão a partir do jogo contra o Atlético-GO, o próximo da equipe de Vojvoda pela Série A do Brasileirão.