Fortaleza garante premiação milionária por eliminar o Ceará na Copa do Brasil; veja valores

Mais que injeção de ânimo por avançar de fase e eliminar o maior rival, a classificação do Fortaleza às quartas de final da Copa do Brasil rendeu, também, premiação milionária ao Tricolor.

Com a vaga conquistada, o Leão do Pici assegurou o faturamento de mais R$ 3,9 milhões. A quantia é somada ao total de R$ 1,9 milhão que o Fortaleza já havia recebido na 3ª fase, quando eliminou o Vitória-BA, após vitórias por 3 a 0 e 1 a 0, e também pelos R$ 3 milhões que faturou por disputar as oitavas de final.

Ao todo, já são quase R$ 9 milhões recebidos na competição.

Legenda: Pikachu e Mendoza disputam bola Foto: Thiago Gadelha

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Total: R$ 8,8 milhões

O adversário do Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil será definido após sorteio que será realizado na próxima terça-feira (19), às 13 horas (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Leão do Pici agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (17), o Tricolor encara o Atlético-GO, às 18 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

