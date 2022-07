Lucas Lima vibra com Thiago Galhardo após passagem de fase do Fortaleza: "está do lado certo"

Um dos novos reforços do Fortaleza para a abertura da janela de transferências, a partir do dia 18/07, Thiago Galhardo vibrou com os companheiros do Tricolor após a classificação do time contra o maior rival na Copa do Brasil.

Em postagem nas redes sociais, o meia Lucas Lima registrou a felicidade do novo reforço leonino e ainda alfinetou o Alvinegro:

"Tá do lado certo agora...", disse em referência a Thiago Galhardo.

Legenda: Matheus Vargas, Lucas Crispim, Thiago Galhardo e Lucas Lima comemoram classificação Foto: Reprodução Instagram

Lucas Lima não foi utilizado na derrota para o Ceará, mas tem sido um dos principais jogadores de Vojvoda no elenco tricolor.

O Fortaleza joga contra o Atlético-GO, no próximo domingo, às 18h, pela Série A do Brasileiro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil