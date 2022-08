Fortaleza mantém foco na Série A, mas inicia planejamento do elenco de 2023 com Vojvoda

O Fortaleza está focado na recuperação na Série A de 2022. Após encerrar o 1º turno na lanterna, a equipe engatou uma sequência positiva, liderou o returno e saltou na tabela. O objetivo principal é manter a reação, mas a gestão já iniciou o planejamento do elenco tricolor para 2023.

As primeiras movimentações são as manutenções do volante Zé Welison (comprado junto ao Atlético-MG) e do atacante Silvio Romero (empréstimo renovado com o Independiente, da Argentina). O detalhe: as situações ocorrem com aval do técnico Juan Pablo Vojvoda, focado no clube.

Ao lado do presidente Marcelo Paz e do departamento de futebol, o argentino auxiliou na reformulação na atual janela de transferências, como na indicação pessoal do zagueiro conterrâneo Emanuel Brítez. O processo também envolveu liberação de atletas no mercado.

Legenda: O zagueiro argentino Brítez se firmou no time titular do Fortaleza sob o comando de Vojvoda Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Deste modo, o clube mantém o perfil de trabalho desde a chegada de Paz, em 2018 - elogiado pelo técnico Tite, da Seleção Brasileira, na última segunda (22). Com responsabilidade financeira e investimento exclusivo no desempenho esportivo, a equipe mantém o crescimento e consegue adiantar o processo do ano seguinte, até com o mapeamento de reforços e sondagens para 2023.

O vínculo de Vojvoda é encerrado no fim de 2022. Sem qualquer renovação automática, as partes estão alinhadas na estruturação da equipe e no nível do grupo de jogadores. A filosofia de trabalho da gestão envolve a continuidade, em passo que será definido por Vojvoda no futuro.

Reação na Série A

Na avaliação da cúpula do Fortaleza, a recuperação da equipe no Brasileirão tem alicerce em alguns pontos importantes como: bons reforços, novo sistema de jogo, maior solidez defensiva, volta do fator casa e a entrega de confiança e mais recursos ao trabalho da comissão técnica.

No momento mais crítico, após 14 rodadas na lanterna da Série A, a diretoria optou pela manutenção de Vojvoda e os demais auxiliares. Assim, a equipe respondeu e, agora, está na 13ª posição, com 27 pontos. Apesar da arrancada, com cinco jogos invictos e quatro vitórias, o Z-4 segue próximo.

Por isso, o discurso interno é de seguir concentrado e com intensidade para garantir a permanência na elite nacional e projetar uma vaga em uma competição internacional, como ocorreu em 2019 e 2021. Todos os objetivos de 2022 foram atingidos até agora, mas a Série A é a grande meta.

OBJETIVOS DO FORTALEZA EM 2022 Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional

: conseguir posição que classifica para torneio internacional Campeonato Cearense : conquistar o título (foi campeão).

: conquistar o título (foi campeão). Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais (foi campeão).

: avançar no mínimo às semifinais (foi campeão). Copa do Brasil : avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas).

: avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas). Libertadores: avançar ou conseguir vaga na Sul-Americana (deixou a Liberta nas oitavas).