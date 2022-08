Fortaleza lidera returno da Série A; Ceará ainda não venceu e perde posições; veja classificação

O returno da Série A trouxe novas perspectivas para os clubes na competição. No caso cearense, o Fortaleza reagiu e lidera com 100% de aproveitamento em quatro vitórias, enquanto o Ceará ainda não venceu e perdeu posições na tabela geral. O cenário se inverteu, mas ambos ainda brigam contra o Z-4.

A reação tricolor no 2º turno tirou o time da lanterna e o deixou na 13ª posição, com 27 pontos. O time alvinegro desceu de 12º para 15º, com 24, apenas dois pontos conquistados em 12 disputados.

O encerramento da 23ª rodada será nesta segunda (22), com Avaí x Internacional na Ressacada, às 20h. Se vencer, o time de Santa Catarina pode ultrapassar o Ceará na tabela e ficar a um ponto de distância do Leão.

Classificação geral da Série A de 2022

Legenda: A zona de rebaixamento mudou de configuração com o 2º turno da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Classificação do returno da Série A de 2022

Fortaleza | 12 pontos | 4J | 4V | 0E | 0D | 100% de aproveitamento Flamengo | 10 pontos | 4J | 3V | 1E | 0D | 83,3% de aproveitamento Palmeiras | 10 pontos | 4J | 3V | 1E | 0D | 83,3% de aproveitamento América-MG | 10 pontos | 4J | 3V | 1E | 0D | 83,3% de aproveitamento Fluminense | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento Santos | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento Goiás | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento Athletico-PR | 7 pontos | 4J | 2V | 1E | 1D | 58,3% de aproveitamento Internacional | 6 pontos | 3J | 2V | 0E | 0D | 66,7% de aproveitamento (falta um jogo) Atlético-GO | 5 pontos | 4J | 1V | 2E | 1D | 41,7% de aproveitamento Cuiabá | 4 pontos | 4J | 1V | 1E | 2D | 33,3% de aproveitamento Corinthians | 4 pontos | 4J | 1V | 1E | 2D | 33,3% de aproveitamento Bragantino | 4 pontos | 4J | 1V | 1E | 2D | 33,3% de aproveitamento São Paulo | 3 pontos | 4J | 1V | 0E | 3D | 25% de aproveitamento Atlético-MG | 3 pontos | 4J | 1V | 0E | 3D | 25% de aproveitamento Botafogo | 3 pontos | 4J | 0V | 3E | 1D | 25% de aproveitamento Ceará | 2 pontos | 4J | 0V | 2E | 2D | 16,7% de aproveitamento Avaí | 2 pontos | 3J | 0V | 2E | 1D | 22,2% de aproveitamento (falta um jogo) Juventude | 1 pontos | 4J | 0V | 1E | 3D | 8,3% de aproveitamento Coritiba | 0 pontos | 4J | 0V | 0E | 4D | 0% de aproveitamento

Legenda: O Fortaleza e o Ceará apresentam desempenhos distintos no returno da Série A de 2022 Foto: reprodução / SrGoool

Os números evidenciam o crescimento do time do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Com uma reformulação do esquema tático (4-3-3), reforços e solidez defensiva, tem a melhor campanha.

O panorama é distinto para o Ceará, que demitiu o comandante Marquinhos Santos e ainda busca um novo nome no mercado. O time oscilou de desempenho nos últimos jogos, sofreu com lesões e perdeu confiança. O processo trouxe uma curva decrescente, com a necessidade de recuperação.

Campanhas de Ceará e Fortaleza no 2º turno do Brasileirão

Jogos: 4 | 4

Pontos: 2 | 12

Vitórias: 0 | 4

Empates: 2 | 0

Derrotas: 2 | 0

Gols marcados: 3 | 6

Gols sofridos: 5 | 0

Aproveitamento: 16,7% | 100%

Leia mais Alexandre Mota Saiba quanto Ceará e Fortaleza investiram com reforços na janela; veja ranking da Série A

Próximos jogos do Fortaleza

28.08 - São Paulo x Fortaleza | 16h, no Morumbi

04.09 - Fortaleza x Botafogo | 16h, na Arena Castelão

10.09 - Fluminense x Fortaleza | 19h, no Maracanã

Próximos jogos do Ceará

27.08 - Ceará x Athletico-PR | 21h, na Arena Castelão

04.09 - Flamengo x Ceará | 11h, no Maracanã

10.09 - Ceará x Santos | 16h30, na Arena Castelão

Projeções de Ceará e Fortaleza com últimas rodadas (UFMG)

Rebaixamento : 25,5% (Ceará) | 12,4% (Fortaleza).

: 25,5% (Ceará) | 12,4% (Fortaleza). Classificação na Sul-Americana : 14,4% (Ceará) | 30,6% (Fortaleza).

: 14,4% (Ceará) | 30,6% (Fortaleza). Classificação para Libertadores: 0,3% (Ceará) | 1,6% (Fortaleza).