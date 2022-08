Saiba quanto Ceará e Fortaleza investiram com reforços na janela; veja ranking da Série A

A janela de transferências do futebol brasileiro foi encerrada na última segunda-feira (15), com mais de 100 reforços anunciados pelos clubes da Série A de 2022. No período, Ceará e Fortaleza apresentaram estratégias distintas no mercado e também investiram para qualificar as contratações.

O Diário do Nordeste apurou que o Vovô investiu cerca de R$ 11,2 milhões com quatro reforços. O Leão gastou quase R$ 2,5 milhões com oito novidades. Assim, no âmbito geral, o Alvinegro gastou quase cinco vezes mais que o Tricolor, protagonizando a maior operação da história do futebol local.

Legenda: O Ceará investiu na contratação do atacante colombiano Jhon Vásquez Foto: divulgação / Ceará

O valor total é distribuído entre o meia Guilherme Castilho (valor recorde de R$ 9,6 milhões junto ao Atlético-MG) e o atacante Jhon Vásquez (emprestado pelo Deportivo Cali-COL por US$ 300 mil). Os demais nomes são o meia Diego Rigonato e o atacante Jô, livres no mercado e de contratos curtos.

Legenda: O volante Lucas Sasha e o atacante Thiago Galhardo foram contratados pelo Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

Na gestão leonina, os gastos envolvem a compra de direitos econômicos, como o caso do atacante Pedro Rocha, que teve 20% do passe adquirido por cerca de R$ 1 milhão. Os demais reforços foram: goleiro Luan Polli; o zagueiro Brítez; os volantes Lucas Sasha, Fabrício Baiano e Caio Alexandre; o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo. Assim, as folhas salariais subiram.

Dentro das estratégias, o Vovô focou no sistema ofensivo, com chegadas pontuais e meias que também possam atuar como volantes. No caso do Leão, a tentativa foi de reformulação dos setores do plantel, com muitas saídas na janela. No rol geral, conseguiram melhorar o nível das equipes.

Top-10 da Série A que mais investiram na janela (dados do GE) Flamengo: R$ 87,5 milhões. Palmeiras: R$ 84,2 milhões. São Paulo: R$ 33,6 milhões. Corinthians: R$ 27 milhões. Santos: R$ 18,5 milhões. Athletico-PR: R$ 13 milhões. Bragantino: R$ 12 milhões. Ceará: R$ 11,2 milhões. Botafogo e Internacional: R$ 5,2 milhões. Fortaleza: R$ 2,5 milhões. Elenco do Ceará (34) Goleiros (4): João Ricardo, Richard, André Luiz e Vinícius Machado.

Zagueiros (5): Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Lucas Ribeiro.

Lateral-direito (3): Nino Paraíba, Michel Macedo e Buiú.

Lateral-esquerdo (3): Bruno Pacheco, Victor Luis e Kelvyn.

Volantes (5): Richard, Richardson, Fernando Sobral, Lindoso e Geovane.

Meias (5): Vina, Lima, Léo Rafael, Guilherme Castilho e Diego Rigonato .

e . Atacantes (10): Cléber, Mendoza, Zé Roberto, Matheus Peixoto, Iury Castilho, Erick, Dentinho, Jael, Jô e Jhon Vásquez. Elenco do Fortaleza (33) Goleiros (4): Marcelo Boeck, Fernando Miguel, Kennedy e Luan Polli .

. Zagueiros (5): Benevenuto, Titi, Brayan Ceballos, Habraão e Emanuel Brítez .

. Lateral-direito (3): Tinga, Landázuri e Vitor Ricardo.

Lateral-esquerdo (1): Juninho Capixaba.

Volantes (7): Felipe, Ronald, Zé Welison, Hércules, Caio Alexandre , Lucas Sasha e Fabrício Baiano .

, e . Meias (5): Lucas Crispim, Lucas Lima, Matheus Vargas, Sammuel e Rómulo Otero .

. Atacantes (8): Silvio Romero, Moisés, Robson, Romarinho, Depietri, David Da Hora, Thiago Galhardo e Pedro Rocha.