Ceará, Fortaleza e mais 18 clubes da Série A anunciaram reforços; veja a lista de contratações

A última janela de transferência do futebol brasileiro foi encerrada nesta segunda-feira (15) e somou 106 reforços nos times da Série A de 2022. Nas últimas horas, a maioria das equipes buscaram contratações e fecharam os elencos - um novo nome precisa ser "agente livre" para ser contratado. O Diário do Nordeste fez uma lista com os anunciados.

Do futebol cearense, o Fortaleza trouxe oito novidades: goleiro Luan Polli; zagueiro Brítez; volantes Caio Alexandre, Lucas Sasha e Fabrício Baiano; meia Otero; e atacantes Thiago Galhardo e Pedro Rocha. O Ceará realizou quatro operações: meias Diego Rigonato e Guilherme Castilho; e atacantes Jô e Jhon Vásquez.

Total de reforços para Série A na nova janela de transferências

11 reforços: Atlético-GO.

10 reforços: Botafogo.

9 reforços: Avaí e Coritiba.

8 reforços: Fortaleza .

. 7 reforços: Goiás e Juventude.

5 reforços: São Paulo.

4 reforços: Ceará , América-MG, Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Santos.

, América-MG, Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Santos. 3 reforços: Bragantino, Corinthians, Cuiabá e Palmeiras.

2 reforços: Athletico-PR e Fluminense.

Legenda: Éverton Cebolinha é um dos principais reforços do Flamengo Foto: divulgação / Flamengo

No âmbito geral, a diretoria tricolor reforçou o grupo em todos os setores, aumentou o nível do elenco e, hoje, conta com dois titulares absolutos sob o comando de Vojvoda: Brítez e Lucas Sasha, variando a formação para 4-4-2 e o 4-3-3. No caso alvinegro, os reforços foram focados no time sistema ofensivo, incluindo a maior contratação da história do futebol cearense: o meia Guilherme Castilho, comprado do Atlético-MG por R$ 9,65 milhões;

REFORÇOS ANUNCIADOS PARA A NOVA JANELA DA SÉRIE A

Legenda: A Série A é a principal divisão do Campeonato Brasileiro e reúne clubes como Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo Foto: Lucas Figueiredo / CBF AMÉRICA-MG (4) ZAG - Ricardo Silva (FC Seoul, da Coreia do Sul): contrato até o fim de 2023.

MEI - Benítez (Grêmio): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Emmanuel Martínez (Barcelona de Guayaquil, do Equador): contrato até o fim de 2025.

ATA - Gonzalo Mastriani (Barcelona de Guayaquil, do Equador): contrato até o fim de 2025. Legenda: Benítez estava no Grêmio antes de se transferir ao América-MG Foto: Lucas Uebel / Grêmio ATHLETICO-PR (2) VOL - Fernandinho (Manchester City, da Inglaterra): contrato até o fim de 2024.

VOL - Alex Santana (Ludogorets-BUL): contrato até julho de 2026. Legenda: O volante Fernandinho era o capitão do Manchester City Foto: divulgação ATLÉTICO-GO (11) GOL - Pedro Paulo (ABC): detalhes contratuais não revelados.

GOL - Diego Loureiro (Botafogo): empréstimo até o fim de 2022.

ZAG - Camutanga (Náutico): detalhes contratuais não revelados.

ZAG - Klaus (Botafogo): contrato até o fim de 2023.

ZAG - Lucas Gazal (Aparecidense-GO): contrato até o fim de 2024.

ZAG - Emerson Santos (Kashiwa Reysol, do Japão): contrato até o fim de 2023.

VOL - Rhaldney (Náutico): contrato até junho de 2025.

VOL - Willian Maranhão (Santos): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Ricardinho (Grêmio): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Kevin (ABC): detalhes contratuais não revelados.

ATA - João Peglow (Internacional): empréstimo até o fim de 2022. Legenda: O zagueiro Camutanga era um dos líderes técnicos do Náutico Foto: reprodução ATLÉTICO-MG (4) ZAG - Jemerson (Metz, da França): contrato até o fim o fim de 2024.

ATA - Alan Kardec (Shenzhen FC, da China): contrato até o fim de 2024.

ATA - Pedrinho (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia): empréstimo até junho de 2023.

ATA - Pavón (Boca Juniors, da Argentina): detalhes contratuais não revelados. Legenda: Alan Kardec estava na China e tem passagem por grandes times brasileiros, como Vasco e São Paulo Foto: reprodução AVAÍ (9) GOL - Igor Bohn (Chapecoense): contrato até o fim o fim de 2023.

ZAG - Rapahel Rodrigues (Confiança-SE): empréstimo até o fim de 2022.

ZAG - Wellington Nascimento (CSA): detalhes contratuais não revelados.

LAD - Thales Oleques (Arouca, de Portugal): contrato até junho de 2024.

LAE - Natanael (Internacional): contrato até o fim o fim de 2023.

VOL - Mateus Sarará (Grêmio): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Lucas Silva (Paços Ferreira, de Portugual): detalhes contratuais não revelados.

ATA - Natan (Corinthians): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Paolo Guerreiro (Internacional): contrato até o fim de 2022. BOTAFOGO (9) GOL - Lucas Perri (Náutico): detalhes contratuais não revelados.

ZAG - Adryelson (Sport): contrato até o fim de 2025.

LAE - Marçal (Wolverhampton, da Inglaterra): contrato até o fim de 2023.

VOL - Jacob Montes (Crystal Palace, da Inglaterra): empréstimo até o fim de 2022.

VOL - Danilo Barbosa (Nice, da França): contrato até o fim de 2025.

MEI - Carlos Eduardo (Al-Ahli, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2024.

MEI - Gabriel Pires (Benfica, de Portugal): empréstimo até junho de 2023.

ATA - Luis Henrique (Olympique de Marseille, da França): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Tiquinho Soares (Olympiacos, da Grécia): detalhes contratuais não revelados.

ATA - Júnior Santos (Sanfrecce Hiroshima, do Japão): empréstimo até o fim de 2022. Legenda: O lateral-esquerdo Marçal foi o 1º reforço do Botafogo para a próxima janela de transferência Foto: divulgação / Botafogo BRAGANTINO (3) ZAG - DG (Ponte Preta): contrato até julho de 2027.

ATA - Werik Popó (Oeste-SP): contrato até julho de 2027.

ATA - Kawê (América-MG): empréstimo até junho de 2027. Legenda: O lateral-esquerdo Marçal foi o 1º reforço do Botafogo para a próxima janela de transferência Foto: divulgação / Botafogo CEARÁ (4) MEI - Guilherme Castilho (Atlético-MG): contrato até junho de 2027.

MEI - Diego Rigonato (Toluca, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Jhon Vásquez (Deportivo Cali, da Colômbia): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Jô (Corinthians): contrato até o fim de 2022. Legenda: Diego Rigonato estava atuando no Toluca, do México, antes de fechar com o Ceará Foto: divulgação / Toluca CORINTHIANS (3) ZAG - Balbuena (Dínamo de Moscou, da Rússia). empréstimo até junho de 2023.

VOL - Fausto Vera (Argentinos Juniors, da Argentina): contrato até junho de 2026.

ATA - Yuri Alberto (Zenit, da Rússia): empréstimo até junho de 2023. Legenda: Yuri Alberto é a principal aposta do Corinthians para o sistema ofensivo Foto: divulgação / Corinthians CORITIBA (9) GOL - Gabriel Vasconcelos (Lecce, da Itália): contrato até o fim de 2026.

ZAG - Jhon Chancellor: contrato até o fim de 2022.

LAE - Rafael Ramos: empréstimo até o fim de 2022.

VOL - Bruno Gomes: empréstimo até o fim de 2022.

VOL - Jesús Trindade: empréstimo até o fim de 2022.

VOL - Juan Carlos Diaz (Independiente Medellin, da Colômbia): contrato até o fim de 2023.

MEI - Boschilla (Internacional): contrato até o fim de 2023.

ATA - Hernán Pérez: contrato até o fim de 2022.

ATA - Matheus Cadorini: empréstimo até o fim de 2022. Legenda: Gabriel Vasconcelos foi a 1ª contratação do Coritiba na nova janela de transferência Foto: divulgação / Coritiba CUIABÁ (3) LAE - Sidcley (Dynamo de Kiev, da Rússia): detalhes não divulgados.

MEI - Gabriel Pirani (Santos): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Deyverson (Palmeiras): contrato até o fim de 2025. Legenda: Gabriel Pirani é uma das joias do Santos e vai reforçar o Cuiabá Foto: divulgação / Cuiabá FLAMENGO (4) LAD - Guilhermo Varela (Dínamo de Moscou, da Rússia): contrato até maio de 2023.

VOL - Erick Pulgar (Fiorentina, da Itália): contrato até o fim de 2025.

VOL - Arturo Vidal (Juventus, da Itália): contrato até o fim de 2023.

ATA - Éverton Cebolinha (Benfica, de Portugal): contrato até o fim de 2026. Legenda: O cearense Éverton Cebolinha foi comprado pelo Flamengo junto ao Benfica Foto: divulgação / Flamengo FLUMINENSE (2) ATA - Alan (Guangzhou Evergrande, da China): contrato até junho de 2024.

ATA - Marrony (Midtjylland, da Dinamarca): contrato até junho de 2023. Legenda: Alan foi revelado pelo Fluminense e retornou ao clube carioca Foto: reprodução FORTALEZA (8) GOL - Luan Polli (Atlético-GO): contrato até o fim de 2023.

ZAG - Emanuel Brítez (Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

VOL - Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024.

VOL - Lucas Sasha (Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024.

VOL - Caio Alexandre (Vancouver Whitecaps, do Canadá): empréstimo até o fim de 2022.

MEI - Rómulo Otero (Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Thiago Galhardo (Internacional): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Pedro Rocha (Spartak Moscou, da Rússia): contrato até o fim de 2023. Legenda: Thiago Galhardo é uma das principais contratações do Fortaleza para o 2º semestre Foto: divulgação / Fortaleza GOIÁS (7) ZAG - Danilo Cardoso (Vitória-BA): detalhes contratuais não revelados.

ZAG - Lucas Halter (Athletico-PR): empréstimo até o fim de 2022.

LAE - Savio (Rio Ave, de Portugal): empréstimo até o fim de 2022.

VOL - Jhonny Lucas (Londrina): detalhes contratuais não revelados.

MEI - Marco Antônio (Cruzeiro): detalhes contratuais não revelados.

MEI - Marquinhos Gabriel (Criciúma): detalhes contratuais não revelados.

ATA - Breno (Aimoré-RS): contrato até julho de 2025. Legenda: Savio pertence ao Rio Ave e foi cedido ao Goiás Foto: divulgação / Rio Ave INTERNACIONAL (4) ZAG - Igor Gomes: contrato até o fim de 2022.

LAD - Weverton (Bragantino): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Braian Romero (River Plate, da Argentina): detalhes contratuais não revelados.

ATA - Mikael (Salernitana, da Itália): empréstimo até o fim de 2022. JUVENTUDE (7) GOL - Pegorari (Ituano-SP): detalhes contratuais não revelados.

ZAG - Nogueira (Mazatlán, do México): empréstimo até o fim de 2022.

ZAG - Renato Chaves (Al Wheda, da Arábia Saudita): detalhes contratuais não revelados.

VOL - Anderson Leite (Juarez, do México): detalhes contratuais não revelados.

MEI - Bruno Nazário (Vasco): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Vitor Leque (Cruzeiro): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Felipe Pires (Dnipro, da Ucrânia): empréstimo até o fim de 2022. Legenda: Bruno Nazário estava no Vasco e acertou com o América-MG Foto: Rafael Ribeiro / Vasco PALMEIRAS (3) ATA - Bruno Tabata (Sporting, de Portugual): contrato até junho de 2026.

ATA - José Manuel López (Lanús, da Argentina): contrato até o fim de 2027.

ATA - Miguel Merentiel (Defensa y Justicia, da Argentina): junho de 2026. Legenda: O argentino José Manuel López era um dos destaques do Lanús Foto: divulgação SANTOS (4) LAD - Nathan (Boavista, de Portugual): contrato até o fim de 2026.

MEI - Luan (Corinthians): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Gabriel Carabajal (Argentinos Juniors): contrato até julho de 2026.

ATA - Soteldo (Tigres, do México): empréstimo até julho de 2023. SÃO PAULO (5) GOL - Felipe Alves (Fortaleza): empréstimo até julho de 2023.

ZAG - Nahuel Ferraresi (Estoril, de Portugal): empréstimo até junho de 2023.

MEI - Giuliano Galoppo (Banfield, da Argentina): contrato até junho de 2027.

ATA - Marcos Guilherme (Internacional): contrato até junho de 2023.

ATA - Nahuel Bustos (Girona, da Espanha): empréstimo até junho de 2023. Legenda: Novo reforço do São Paulo, Marcos Guilherme já defendeu o clube em 2018 Foto: reprodução