Janela de transferência é aberta hoje (18): entenda a regra e veja os reforços de Ceará e Fortaleza

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro é aberta nesta segunda-feira, dia 18 de julho. A data faz parte do novo mecanismo da CBF para controlar as movimentações do mercado e se adequar ao padrão internacional da Fifa. O primeiro período de transações ocorreu entre 19 de janeiro e 12 de abril.

Desta vez, os clubes possuem até 15 de agosto para acertar contratações. No Brasil, a regra está aplicada apenas para os times das Séries A e B, o que envolve Ceará e Fortaleza. Por isso, os representantes cearenses na elite nacional até anunciaram reforços e têm autorização para regularizá-los a partir de hoje.

JANELAS DE TRANSFERÊNCIA DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022

Primeiro intervalo: entre 19 de janeiro e 12 de abril.

Segundo intervalo: entre 18 de julho e 15 de agosto.

As movimentações servem para atletas do mercado nacional e internacional. Após esse intervalo de dias, não haverá outra janela até o fim da temporada de 2022, ou seja, esse é o momento de reforçar os elencos. A regra também envolve os retornos de jogadores emprestados, que devem ocorrer nesse intervalo.

Caso os nomes sejam inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até um dia antes do próximo jogo, estarão liberados para entrar em campo. Na terça (19) o Ceará encara o Avaí, às 21h30, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. O Fortaleza enfrenta o Bragantino na quarta (20), às 19h, em São Paulo, pelo mesmo torneio.

Reforços do Ceará na nova janela de transferência

MEI - Diego Rigonato (Toluca, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Jhon Vásquez (Deportivo Cali, da Colômbia): empréstimo até o fim de 2023.

Reforços do Fortaleza na nova janela de transferência

ZAG - Emanuel Brítez (Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

VOL - Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024.

VOL - Lucas Sasha (Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024.

MEI - Rómulo Otero (Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Thiago Galhardo (Internacional): empréstimo até o fim de 2022.

