Ceará anuncia meia Guilherme Castilho: valor é o maior da história do futebol cearense

O Ceará anunciou nesta quarta-feira (27), a contratação do meia Guilherme Castilho até junho de 2027. O Alvinegro pagou R$ 9,6 milhões ao Atlético-MG por 65% dos direitos econômicos do atleta, o que torna a transação a maior da história do futebol cearense, superando a de Renato Kayzer para o Fortaleza, que custou R$ 6 milhões.

Para contratar o jogador, que também era alvo do Cuiabá, o Ceará pagará R$ 1,6 milhão à vista e o restante em parcelas semestrais no valor de R$ 2 milhões.

Em entrevista ao Jogada 2º Tempo, o presidente Robinson de Castro deu detalhes da chegada do jogador ao Ceará.

"Confirmamos a contratação do Guilherme Castilho, jogador que sempre acompanhamos e observamos, tentamos trazer em outras oportunidades, mas sempre era muito difícil pelo destaque que ele tinha tido no Juventude. Adquirimos 65% dos direitos econômicos, vamos buscar regularizar até sexta-feira para que ele esteja apto para jogar as próximas fases da Sul-Americana. Avaliamos que em cinco anos o jogador vai trazer o retorno desportivo e o investimento que foi feito. É um atleta que foi muito bem avaliado pelo mercado", destacou ele.

"Estou muito empolgado pra esse novo desafio, ainda mais em um clube como o Ceará, um clube grande e vem crescendo cada vez mais e tem um projeto ambicioso. Chego para acrescentar, ajudar a equipe a alcançar os objetivos na temporada, com muita vontade de estar em campo e sentir o ambiente no Castelão, porque joguei lá e também já vi em outros momentos o quanto a torcida é apaixonada, inclusive já recebi muito carinho nas redes sociais. Agradeço a confiança da diretoria, o carinho dos torcedores e espero retribuir em campo, com muita garra e determinação", declarou o novo reforço do Vozão, ao site oficial do clube.

