Ceará e Fortaleza no Top-10 das médias de público da Série A

Ceará e Fortaleza estão entre as maiores médias de público da Série A do Campeonato Brasileiro ao fim do 1º turno. Os dois clubes cearenses estão no "Top-10", com o Vovô em 6º com média de 30.485 e o Leão em 8º, com 23.998, em números divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (27).

A média dos dois rivais cearenses é maior que a do Campeonato, que é de 21.026. Quem lidera a média de público da Série A é o Flamengo com 53.484.

📊 @rodolfo1975 pic.twitter.com/ssv3orkR4D — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 26, 2022

Médias do Brasileirão:

1. Flamengo: 53.484

2. Corinthians: 38.152

3. Palmeiras: 34.541

4. Atlético-MG: 34.417

5. São Paulo: 31.416

6. Ceará: 30.485

7. Fluminense: 27.957

8. Fortaleza: 23.998

9. Botafogo: 22.676

10. Coritiba: 22.269

11. Internacional: 21.591

12. Athletico: 21.073

13. Santos: 11.997

14. Cuiabá: 10.582

15. Avaí: 10.421

16. Goiás: 9.316

17. Atlético-GO: 7.034

18. Red Bull Bragantino: 4.837

19. Juventude: 4.476

20. América-MG: 2.935



A CBF também divulgou os 5 maiores públicos da Série A de 2022:



1. Flamengo 0 x 0 Palmeiras: 69.997 presentes

2. Flamengo 4 x 0 Juventude: 65.382 presentes

3. Flamengo 1 x 2 Fortaleza: 63.975 presentes

4. Fluminense 2 x 1 Ceará: 63.707 presentes

5. Fluminense 1 x 2 Flamengo: 57.919 presentes

