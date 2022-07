Fortaleza encaminha empréstimo de atacante Renato Kayzer a time da Coréia do Sul

O atacante Renato Kayzer, enfim, está de saída do Fortaleza. Após problemas de relacionamento, que culminaram no afastamento do jogador, o destino do atleta é a Coréia do Sul. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor encaminhou o empréstimo do atacante ao Daejeon Citizen, que disputa a 2ª divisão nacional.

O vínculo com o time coreano será até o fim do ano e terá ainda opção de compra com preço já fixado.

A passagem de Renato Kayzer vai chegando ao fim de forma decepcionante. Contratado em fevereiro com status de reforço mais caro da história não apenas do Fortaleza, mas do futebol cearense, o jogador de 26 anos não se firmou como titular em nenhum momento.

Ao contrário, tem sido pouco utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Foram 23 jogos até agora, sendo apenas oito como titular. Ele marcou três gols em 888 minutos em campo.

Ele chegou a ser oferecido ao Grêmio, mas a negociação não avançou. O Atlético-GO foi outro time que manifestou interesse em Kayzer.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil