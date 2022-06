Renato Kayzer foi oferecido ao Grêmio pelo Fortaleza, diz dirigente gaúcho

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, confirmou que o atacante Renato Kayzer, que pertence ao Fortaleza Esporte Clube e foi comprado no início do ano por R$ 6 milhões (a maior aquisição da história do futebol cearense), foi oferecido ao clube gaúcho.

O dirigente disse que o atleta está no radar e tem esperança em um acordo, tendo em vista que Juninho Capixaba, que pertence ao tricolor do Rio Grande, está emprestado ao Fortaleza.

“Está no radar. Nos foi oferecido, quem sabe, tem jogador nosso lá, quem sabe não pode vir um deles para cá, fazer uma ponte”, disse Denis.

Praticamente fora do Pici

Pouco utilizado por Vojvoda e com atitudes que desagradaram à gestão tricolor cearense, Renato Kayzer está insatisfeito e a situação se agravou ao ponto de que o atleta deverá, em breve, sair do Pici.

Foram 23 jogos até agora, sendo apenas oito como titular. Ele marcou três gols em 888 minutos em campo.

A pouca utilização teria gerado insatisfação do atleta, que teria manifestado descontentamento em mais de uma oportunidade, o que desagradou comissão técnica e diretoria. O jornalista André Almeida, do Sistema Verdes Mares, apurou e ouviu relatos de fontes de que o comportamento do jogador gerou incômodo inclusive entre o próprio grupo de jogadores (veja coluna completa).