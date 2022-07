Cléber projeta segundo turno no ataque do Ceará: 'Creio que posso fazer mais'

Uma das referências no ataque alvinegro, o atacante Cléber cedeu entrevista na tarde desta quarta-feira (27) no CT de Porangabuçu. O atacante destacou o bom momento vivido com a camisa do Ceará e a expectativa para o returno do Brasileirão e o mata-mata da Sul-Americana.

"Uma temporada boa, alcancei os números de gols das temporadas anteriores, mas eu creio que posso conseguir mais, ajudar com mais gols a equipe. Ainda tenho o segundo turno para poder estar ajudando o time. Então é buscar a cada jogo, performar em cada treino para nos jogos fazer acontecer", avaliou Cléber.

Confira a coletiva do atacante Cléber

CONTRA O VERDÃO

Com uma semana de preparação até encarar o líder da Série A, Palmeiras, o atacante destacou o que o Ceará precisa fazer no confronto que abre o returno. Cléber destacou a força de vontade dos atletas e o apoio das arquibancadas como trunfos do time para o próximo sábado contra o alviverde.

"Primeiramente, é igualar a força de vontade dentro de campo. Nesses jogos não adianta só a qualidade técnica, a gente tem que mostrar que queremos mais, que queremos vencer. E diante do nosso torcedor ajudando, eu sei que quando eles vêm jogar aqui, eles sabem a dificuldade que é, tanto em relação ao campo e a torcida apoiando durante os 90 minutos", analisou o camisa 89.

Ainda sobre a análise do adversário do próximo final de semana, o atacante observou que contra times que estão no G6, o Ceará entra "mais ligado" e falta isso com os que estão na parte debaixo da tabela para não perder pontos.

DAS CRÍTICAS AO BOM MOMENTO

Titular com Marquinhos Santos, Clebão conseguiu "Na minha vida nunca foi fácil, sempre teve dificuldades e foi um momento muito difícil que eu passei com as críticas, mas eu soube absorver bem, trabalhar em silêncio, não rebater as críticas e dar o resultado dentro de campo", pondera o jogador.

SEGUNDO SEMESTRE DO CEARÁ

"A gente tá buscando fazer coisas grandes neste ano. Então isso passa por muita renúncia, dos atletas, de toda comissão e da diretoria, para podermos estar buscando coisas novas para o Ceará, como bater numa Libertadores. Então, vamos com todo sacrifício tentar buscar esse patamar", projetou Clebão.

ARTILHARIA DO VOZÃO

Cléber é o terceiro na lista da artilharia alvinegra na temporada. Em 31 jogos em 2022, o camisa 89 já balançou as redes em oito oportunidades. O atacante fica atrás apenas de Mendoza (16) e Vina (11) nos gols marcados pelo Ceará. Clebão já alcançou sua maior marca com a camisa alvinegra, quando atingiu os oito tentos em 2020.

