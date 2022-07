Ceará planeja força máxima contra Palmeiras, pela Série A e São Paulo, pela Sul-Americana

Com uma semana cheia de treinos após a partida contra o Juventude no último domingo pela Série A, o Ceará se planeja para dois jogos decisivos e próximos, contra o Palmeiras, no sábado (30), pela Série A e quarta-feira (3), pelas quartas de final da Sul-Americana contra o São Paulo. E segundo o técnico Marquinhos Santos, o clube se planeja para utilizar força máxima em ambos, apesar de um intervalo curto de 4 dias.

Marquinhos Santos Técnico do Ceará "Vamos durante a semana estudar os números, ver quem apresenta as melhores condições, sempre pensando no Ceará. Nesse jogo Palmeiras e do São Paulo Sul-Americana, a aí sim, nesse jogo contra o Botafogo, faremos uma análise melhor e maior, pensando no 2º jogo pela Sul-Americana contra o São Paulo"

Ou seja, o planejamento será poupar diante do Botafogo, pela Série A, pensando no jogo de volta contra o São Paulo pela Sul-Americana, no Castelão, no dia 10. Ainda assim, Marquinhos afirmou que o Vovô não abrirá mão do Campeonato Brasileiro.

"Nós temos condições de buscar, mas não podemos abrir mão do Campeonato Brasileiro. Não podemos nos dar o luxo de buscar uma vaga entre os quatro melhores da Sul-Americana e abrir mão do Brasileiro, porque podemos pagar um preço muito alto lá na rodada 38. O peso dos três pontos é o mesmo que se tem dessa rodada para a última".

Jogadores titulares do Ceará estão com grande acúmulo de jogos e tem semana cheia de treinos

Parte Física Com sua primeira semana cheia desde que chegou ao Ceará, Marquinhos Santos planeja ajustes táticos e recuperar jogadores. Os principais titulares do Vozão estão com acumulo de partidas seguidas: Messias (16 partidas), Lima (12 partidas), Richard Coelho (9 partidas) Luiz Otávio (7 partidas), Vina (6 partidas), Mendoza (6 partidas), Bruno Pacheco (5 partidas), Nino (4 partidas), Richardson (4 partidas). Deles, Richard Coelho está suspenso e não enfrenta o Palmeiras. Assim, Marquinhos Santos terá que buscar alternativas táticas para suprir a saída do titular absoluto. O Vovô encerrou o 1º turno da Série A com 24 pontos e na 12ª colocação, e enfrentará o Palmeiras, líder, com 39 pontos. No 1º turno, o Vozão venceu por 3 a 2 no Allianz Parque.

Confira os próximos 5 jogos do Vovô

30/07 - 16h30 - Ceará x Palmeiras - Brasileirão

03/08 - 19h15 - São Paulo x Ceará - Copa Sul-Americana

06/08 - 16h30 - Botafogo x Ceará - Brasileirão

10/08 - 19h15 - Ceará x São Paulo - Copa Sul-Americana

14/08 - 16h00 - Ceará x Fortaleza - Brasileirão 2022

