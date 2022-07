Depois de 12 jogos, Marquinhos Santos tem 1ª semana cheia para trabalhar no Ceará

Depois de ser derrotado pelo Juventude por 1 a 0 no último domingo (25), o Ceará terá uma semana cheia para trabalhar visando o seu próximo adversário, o Palmeiras, no próximo sábado (30), no Castelão, às 16h30 pela 20ª rodada da Série A. E a semana sem jogos será a primeira do técnico Marquinhos Santos desde que chegou ao clube.

Foram 40 dias de trabalho e 12 jogos, uma média de uma partida a cada 3,3 dias, desde a estreia em 15 de junho contra o Atlético Mineiro no Castelão. O treinador avaliou o raro período de treinos, aberto por ser uma data reservada para as quarta de final da Copa do Brasil, competição na qual o Vovô já foi eliminado.

Marquinhos Santos Técnico do Ceará “Ter essas sessões de treinamento é significativo e importante, para ajustar aquilo que a gente já detectou, que a gente já viu e que precisa ser trabalhado. Não é numa sessão de 25 minutos que a gente consegue corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas temos evoluído aqui, os números apresentaram isso”.

Com o treinador no comando, o Ceará venceu 5 vezes, empatou 4 e perdeu 3, com 11 gols marcados e 9 sofridos, com um aproveitamento de 52,7%.

Físico

Além da questão tática, a semana cheia é importante para recuperar jogadores. Os principais titulares do Vozão estão com acumulo de partidas seguidas: Messias (16 partidas), Lima (12 partidas), Richard Coelho (9 partidas) Luiz Otávio (7 partidas), Vina (6 partidas), Mendoza (6 partidas), Bruno Pacheco (5 partidas), Nino (4 partidas), Richardson (4 partidas).

Legenda: O zagueiro Messias tem 16 partidas seguidas pelo Vovô na temporada Foto: FABIANE DE PAULA

Deles, Richard Coelho está suspenso e não enfrenta o Palmeiras. Assim, Marquinhos Santos terá que buscar alternativas táticas para suprir a saída do titular absoluto.

O Vovô encerrou o 1º turno da Série A com 24 pontos e na 12ª colocação, e enfrentará o Palmeiras, líder, com 39 pontos. No 1º turno, o Vozão venceu por 3 a 2 no Allianz Parque.

