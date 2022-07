Vina, do Ceará, e Moisés, do Fortaleza, são destaques do 1º turno do Brasileirão

O meia Vina, do Ceará, e o atacante Moisés, do Fortaleza estão entre os melhores em passes decisivos e dribles certos, respectivamente. Os dados são relativos ao 1º turno do Campeonato Brasileiro e foram publicados nesta terça-feira (26) pelo site SofaScore, especializado em estatísticas do futebol.

Vina é o segundo jogador que mais deu passes decisivos , com 47 neste 1º turno do Brasileirão. O meia do Ceará está atrás apenas de Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que tem 67. O alvinegro supera Arrascaeta (Flamengo), Dudu (Palmeiras) e Ganso (Fluminense).

Já Moisés se destaca entre os que mais acertam dribles. O atacante do Fortaleza ficou em segundo no quesito, com 42 dribles certeiros. Ele é superado por Igor Paixão, do Coritiba, com 46. Completam a lista Dieguinho (Goiás), André (Fluminense) e Ângelo (Santos).

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (28), quando enfrenta o Fluminense em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será às 20h30, na Arena Castelão.

O próximo desafio do Ceará será diante do Palmeiras, às 16h30 (de Brasília) também em casa. O duelo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.