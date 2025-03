Fernando Sobral pede 'pés no chão' para elenco do Ceará para segundo jogo

Neste sábado (15), foram realizados os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Cearense. Seguindo o retrospecto dos clássicos anteriores, o Ceará venceu o Fortaleza e saiu na frente da decisão. A partida, que teve o primeiro tempo mais estudado e truncado entre as equipes, foi mais emocionante na segunda etapa e teve como protagonista Fernando Sobral, autor do gol da vitória, que participou diretamente da expulsão de Pol Fernández.

Além do gol, o volante foi protagonista em outro lance importante da partida. Em jogada que o Fortaleza estava no ataque, Pol Fernández, jogador do Tricolor, em disputa com Sobral, atingiu o camisa 88 alvinegro com o braço, após se estranharem. O momento aconteceu de frente ao árbitro FIFA da partida Rodrigo Pereira que, sem hesitar, expulsou o argentino.

"Vitória importante mas eu quero enaltecer todo o grupo, que veio no sacrifício. Estamos tendo uma semana muito pesada de jogos com jogo em cima de jogo. Eu quero enaltecer, principalmente, a disposição que o grupo teve e também a torcida que veio e cantou o jogo todo. Fizemos um jogo fisicamente muito bom, um jogo de alto nível. A gente conseguiu manter a posse de bola, propor o jogo quando tinha que propor e defender quando tinha que defender. Não tem nada resolvido e a equipe do Fortaleza é uma grande e bem treinada. Por isso, temos que manter a humildade e pé no chão", disse o Fernando.

O confronto acabou 1x0 para o time preto e branco e permite o bicampeonato do Vovô com um simples empate, que está 100% na competição até o momento. Entretanto, a ansiedade de saber quem vai ser o campeão do Estadual vai ficar para o próximo sábado (22), tendo em vista que o Ceará joga nesta quarta-feira (19), contra a equipe da Juazeirense-BA, pela Copa do Nordeste.

