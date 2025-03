A provável escalação do Fortaleza no Clássico-Rei contra o Ceará no Cearense

O Fortaleza tem duas dúvidas para sua escalação titular no Clássico-Rei contra o Ceará pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2025, neste sábado (15). Mancuso e Brítez estão no departamento médico e podem ficar de fora da decisão.

O lateral-direito Eros Mancuso sofreu um trauma no joelho direito, enquanto o zagueiro Emanuel Brítez está tratando uma entorse no tornozelo esquerdo. Como tiveram a semana livre de partidas, há a expectativa de que estejam pelo menos no banco de reservas.

Diante dessas possíveis ausências, Juan Pablo Vojvoda deve escalar a seguinte equipe titular: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Martínez, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero.

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares, como TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste. A bola rola às 16h30, na Arena Castelão.