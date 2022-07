Torcidas femininas de Fortaleza e Ceará estão entre as 20 mais lembradas do país; confira ranking

As torcidas femininas de Fortaleza e Ceará estão entre as 20 maiores do país. Os clubes cearenses estão entre os mais citados pelas mulheres em pesquisa do O Globo/Ipec.

O Fortaleza aparece em 15º, lembrado por 0,8% das entrevistadas. O Tricolor está abaixo da Seleção Brasileira (13º) e do Botafogo (14º) e supera Paysandu, Fluminense, Vitória e Ceará, respectivamente. O Alvinegro aparece em 19º, com 0,4% das menções. O time supera apenas o Athletico-PR, em último.

O Bahia é o primeiro time nordestino mais citado, em 10º, seguido pelo Sport, em 12º.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 5 de julho deste ano e ouviu 2 mil brasileiros com 16 anos ou mais de idade. Pessoas de 128 municípios de todas as regiões do país foram ouvidas.

O Globo/Ipec informam que a margem de erro total no levantamento geral é de 2 pontos para mais ou para menos, mas para este estudo foi calculado especificamente para cada clube.

VEJA OS 20 TIMES MAIS CITADOS PELAS MULHERES:

Flamengo - 20% Corinthians - 14% Palmeiras - 6,2% São Paulo - 5,6% Vasco - 3,7% Grêmio - 3,1% Cruzeiro - 2,6% Internacional - 2% Atlético-MG - 1,6% Bahia - 1,6% Santos - 1,3% Sport - 1,1% Seleção Brasileira - 0,9% Botafogo - 0,8% Fortaleza - 0,8% Paysandu - 0,8% Fluminense - 0,7% Vitória - 0,5% Ceará - 0,4% Athletico - 0,4%

Não sabe/Não respondeu/Nenhum - 37,5%

Outros - 2,5%

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil