Tinga usa camisa em homenagem a Júlio Sales na final do Campeonato Cearense

Tinga, capitão e ídolo do Fortaleza, usou às costas na camisa o nome de Júlio Sales na decisão do Campeonato Cearense neste sábado (15), na Arena Castelão. O duelo é válido pelo 1º jogo da final da competição. Além disso, o narrador também foi homenageado antes da partida, com narrações ilustres transmitidas nos telões do estádio e placa em celebração da trajetória e conexão histórica com o clube. O comunicador lutava contra um câncer no estômago e faleceu nesta terça-feira (11), aos 83 anos, em Fortaleza.

Torcedor declarado do Leão, era querido pelos tricolores e narrou grandes momentos no futebol. Uma das renomadas vozes do jornalismo cearense, o profissional, que nasceu em Belém, no Pará, dedicou 70 anos da vida à comunicação. A maior parte como funcionário da Rádio Assunção.

Com a partida do comunicador, o Tricolor postou em suas redes sociais uma bonita despedida. Vale ressaltar que outros times, como Ceará e Ferroviário, também fizeram homenagens póstumas ao narrador.

O duelo válido neste sábado (15), marca o primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense. Com peso histórico, a atual edição definirá a nova hegemonia do Estado tendo em vista o empate de títulos entre Fortaleza e Ceará, ambas as equipes com 46 títulos.

