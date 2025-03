Duelo Tático: As estratégias de Vojvoda e Condé para o Clássico-Rei

Neste sábado (15), Fortaleza e Ceará se enfrentam, às 16h30 no Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. E os dois treinadores, Vojvoda no Leão e Léo Condé no Vozão, deverão apresentar um duelo tático interessante.

As escolhas deles para iniciar o jogo e ao longo da partida podem ser decisivas para a vitória de seus times. Ainda que escalem suas equipes em um esquema tático semelhante (4-3-3), o funcionamento tático é diferente.

Leão no 4-3-3

Legenda: Possível formação do Fortaleza para o Clássico-Rei deste sábado Foto: Arte Jogada

Vojvoda costuma mandar a campo um time para propor o jogo, valorizando a posse de bola e o jogo apoiado.

Na primeira linha de 4 defensores, Bruno Pacheco sobe mais ao ataque e Tinga joga mais defensivamente.

No meio, Pol Fernández é o volante que joga mais fixo e Martínez sai um pouco mais, auxiliando Pochettino, meia armador leonino.

Na frente, Moisés é a maior válvula de escape pela esquerda, com Marinho também subindo pela direita, compensando a condição mais defensiva de Tinga. O trio abastece Lucero, que joga centralizado na frente.

Vozão no 4-3-3

Legenda: Possível formação do Ceará para o Clássico-Rei deste sábado Foto: Arte Jogada

Já Léo Condé, escala o Ceará num 4-3-3, mas de forma mais reativa. Os laterais de Condé, Fabiano na direita e Matheus Bahia na esquerda, dobram a marcação, auxiliados pelos volantes Fernando Sobral e Lourenço. A dupla de volantes também chega á frente, principalmente Lourenço.

No meio, Mugni é o meia armador, mas também volta para recompor. Ele é o principal articulador para o trio Aylon e Fernandinho nas pontas, e Pedro Raul centralizado.

Onde cada técnico pode ganhar o Clássico?

No primeiro clássico do ano, vencido pelo Ceará por 2 a 1, a postura tática do Vovô, mais agressiva na marcação e em transição rápida, surpreendeu o Fortaleza. O Leão ficou encaixotado na marcação alvinegra e permitiu espaços para o Vovô criar.

Vojvoda

A equipe leonina precisará ter mais intensidade, jogando com mais movimentação. O que faltou nos últimos jogos. Não só apenas de Moisés e Marinho na frente. A equipe leonina precisa aproveitar o desgaste físico do Ceará por ter jogado pela Copa do Brasil na última quarta-feira.

Martínez precisa se apresentar mais, Pochettino também, assim como Bruno Pacheco. Pol Fernández não tem essa característica, mas ele pode ser um elemento surpresa. Moisés e Marinho precisam ser mais agressivos e apostar nos duelos um contra um. Lucero precisa ser mais acionado para ser decisivo.

Léo Condé

Como já venceu o primeiro Clássico, Condé tem a fórmula tática, mas a equipe não pode ceder os espaços que deu contra o Confiança. A partida no meio de semana pela Copa do Brasil desgastou os jogadores, e Ceará precisará ser inteligente taticamente, jogando mais compactado.

O diferencial pode ser Pedro Raul. No 1º clássico, Condé venceu sem um 9, mas com o centroavante na frente, cruzamentos na área são muito perigosos.

Assim, os laterais (Matheus Bahia e Fabiano), além de Mugni, pela técnica de passe, terão papel fundamental para os cruzamentos para Pedro Raul sejam bem feitos.