Clássico-Rei: o que esperar do Fortaleza nos dois jogos? | Jogada do Leão #07

Mais uma final do Campeonato Cearense que será decidida pelo Clássico-Rei. É a 12ª vez em 17 anos que o título ficará entre Ceará ou Fortaleza. O Tricolor de Aço, nas últimas dez finais, foi campeão em sete edições: 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Em compensação, nos últimos seis clássicos, o Leão do Pici não consegue vencer o Ceará: foram quatro empates e duas vitórias. Analisando todos os cenários, os convidados avaliam como pode chegar o Laion para as duas partidas.

O sétimo episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Alexandre Mota e João Bandeira Neto.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

